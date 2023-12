Nele en Tinne Gilis zetten ons land stevig op de kaart in het squash. Allebei behoren ze tot de top van de wereld. "Als we tegen elkaar moeten spelen, doen we dat het liefst in de finale", vertellen de squashzussen in onze podcast Sporza Daily.

"Niet makkelijk om tegen elkaar te spelen"

Vorig weekend stonden de zussen Gilis in de finale van het WorldTour-toernooi in Nieuw-Zeeland. Nele, nummer 4 van de wereld, won van Tinne, 's werelds nummer 8 in het squashen. "Het is niet makkelijk om tegen je zus te spelen", zegt Nele in Sporza Daily, "maar het blijft heel speciaal." "Jammer dat er iemand moet verliezen", pikt zus Tinne in. "Op het terrein moeten we vergeten dat we zussen zijn, dan spelen we allebei voor de overwinning. Als de match afgelopen is, komen we weer overeen. Het zijn twee verschillende werelden." Twee zussen in de top 10 van de wereld: het heeft voor- en nadelen. Tinne: "Je weet dat er altijd iemand zal zijn om te supporteren, iemand waar je op kan terugvallen." "Alleen jammer dat we af en toe tegen elkaar moeten spelen. En als het toch moet, dan liefst in de finale."

"Heel emotionele wedstrijden tegen mijn zus"

"Als ik een match tegen Nele moet spelen, dan bel ik altijd wel eens extra met de coach of de mental coach", gaat Tinne Gilis voort. "Dan moet ik me op mezelf focussen en van me afzetten dat Nele mijn zus is." Niet eenvoudig. "Neen, daarom spelen we ook niet altijd een topwedstrijd tegen elkaar", zegt Tinne. "Ik ga door zo veel verschillende emoties als ik tegen Tinne speel", vertelt Nele. "Het is heel emotioneel." Nele is de meest succesvolle. In onderlinge confrontaties staat het 7-1. "We spelen al 20 jaar wedstrijden tegen elkaar, maar het blijft moeilijk. En ik ben de oudere, dus ligt meer druk op mij."

Nele staat 7-1 voor tegen haar zus Tinne.

"Olympische medaille gaat boven alles"

Stiekem dromen Nele en Tinne Gilis van de hoogste plaatsen op de wereldranglijst. En van olympische medailles. In 2028 staat squash op het menu in Los Angeles. "Een droom die uitkomt", juicht Nele Gilis. "We konden het eerst niet geloven, maar het gaat gebeuren!" Tinne: "Ja! Het geeft ons ook extra motivatie te blijven gaan." "Een medaille op de Olympische Spelen wordt echt ons grote doel. Het is de mooiste beloning voor een atleet. Dat gaat boven de nummer 1-positie."