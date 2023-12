Bart Swings valt ook in Stavanger buiten de top 10 op de 1.500 meter

Bart Swings wordt 5e op eerste 10.000 meter

Op dag 2 is Bart Swings als 5e geëindigd op de eerste 10 km van het seizoen. Met 13'18"34 was hij 16 seconden trager dan de Italiaanse winnaar David Ghiotto. De wereldkampioen had 13'02"71 nodig.



Ghiotto sleepte zijn landgenoot Michele Malfatti mee naar de derde plaats (13'12"89). De 37-jarige Canadees Ted-Jan Bloemen was een fractie sneller (13'12"33). Geen Nederlander en geen Noor op het podium van de marathon voor langebaanschaatsers, dat was in decennia niet gebeurd.



De omstandigheden in de Sörmarka Arena waren zwaar. Dat olympisch kampioen Nils van der Poel in Stavanger 2 jaar geleden een baanrecord van 12'38"92 had gereden, scheen zaterdag surrealistisch.



Met de Noor Hallgeir Engebraten leek de voorzichtige Swings veel toe te geven op de tijd die de Nederlander Jorrit Bergsma had neergezet (13'16"88). Maar door een aanval van de Noor en het passende antwoord van Swings bleef de Belg in de buurt.



Na de baanverzorging slaagde Ghiotto er met een aangepaste slag in een hoog tempo te onderhouden. Niemand kon hem volgen.