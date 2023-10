Red Dragons kloppen gastland China en blijven in running voor olympisch ticket

Het goede spel van de Red Dragons tegen topland Polen leverde dan wel geen zege op, maar wel een onverwacht punt én veel vertrouwen. Dat vertrouwen straalden de Belgische mannen ook uit in hun tweede wedstrijd, tegen gastland China.

Ondanks een dipje en setverlies in de tweede set hielden de Red Dragons het hoofd koel. Sam Deroo (25 punten) en Ferre Reggers (24) namen hun ploegmaats aanvallend op sleeptouw en middenmannen Pieter Coolman (12) en Wout D'Heer (10) deden ook hun duit in het zakje.

Dat leverde uiteindelijk een zege in 4 sets op: 3-1 (, wat de Red Dragons in de running houdt voor een olympisch ticket. In China liggen die olympische tickets klaar voor de top 2 van de groep. Met ook nog Nederland, Argentinië en Canada in de groep, blijft dat een aartsmoeilijke opdracht voor de Red Dragons.