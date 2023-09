Thomas Detry zakt nog verder weg op slotdag, Nieuw-Zeelander Ryan Fox wint in Wentworth

clock 22:47 22 uur 47. Belgen eindigen in mineur. Met een respectievelijke slotronde van 75 en 77 slagen zijn Thomas Detry en Nicolas Colsaerts op een respectievelijke 33e en 72e plaats geëindigd. Detry moest eerder na een derde ronde van 71 slagen al aanzienlijk terrein prijsgeven. Op dag vier ging hij van start met een birdie en eindigde hij met een birdie waartussen hij vijf bogeys moest incasseren. De 30-jarige Brusselaar kwam zo niet verder dan 3 over par en ging van 12 naar 33 voor een totaal van 7 onder par. Colsaerts verloor nog meer terrein op de slotdag. Zo moest de 40-jarige Brusselaar zes bogeys incasseren, tegenover een birdie. Met een ronde in 77 kwam hij tot een totaal van 3 boven par, waarmee hij van 60 naar 72 viel. De overwinning ging naar de Nieuw-Zeelander Ryan Fox. De 36-jarige uit Auckland, die vorig jaar de Ras Al Khaimah Classic en het Alfred Dunhill Links Championship won, begon nochtans zwak aan zijn laatste ronde met een triple bogey op de derde hole. Fox sloeg echter terug met acht birdies en hield met zijn eindscore van 270 slagen, achttien onder par, de Engelsen Tyrrell Hatton en Aaron Rai met één slag achter zich. Ryan Fox schrijft meteen geschiedenis. Hij is namelijk de eerste Nieuw-Zeelander die het BMW Championship, het vlaggenschip van de DP World Tour, kan winnen. . Belgen eindigen in mineur Met een respectievelijke slotronde van 75 en 77 slagen zijn Thomas Detry en Nicolas Colsaerts op een respectievelijke 33e en 72e plaats geëindigd.



Detry moest eerder na een derde ronde van 71 slagen al aanzienlijk terrein prijsgeven. Op dag vier ging hij van start met een birdie en eindigde hij met een birdie waartussen hij vijf bogeys moest incasseren. De 30-jarige Brusselaar kwam zo niet verder dan 3 over par en ging van 12 naar 33 voor een totaal van 7 onder par.



Colsaerts verloor nog meer terrein op de slotdag. Zo moest de 40-jarige Brusselaar zes bogeys incasseren, tegenover een birdie. Met een ronde in 77 kwam hij tot een totaal van 3 boven par, waarmee hij van 60 naar 72 viel.



De overwinning ging naar de Nieuw-Zeelander Ryan Fox. De 36-jarige uit Auckland, die vorig jaar de Ras Al Khaimah Classic en het Alfred Dunhill Links Championship won, begon nochtans zwak aan zijn laatste ronde met een triple bogey op de derde hole. Fox sloeg echter terug met acht birdies en hield met zijn eindscore van 270 slagen, achttien onder par, de Engelsen Tyrrell Hatton en Aaron Rai met één slag achter zich.



Ryan Fox schrijft meteen geschiedenis. Hij is namelijk de eerste Nieuw-Zeelander die het BMW Championship, het vlaggenschip van de DP World Tour, kan winnen.

clock 08:32 08 uur 32. Detry zakt weg naar plaats 12. Met een derde ronde van 71 slagen heeft Thomas Detry een slechte dag achter de rug in Wentworth. Voor Detry leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Zo putte hij op de eerste parcourshelft vier birdies weg, waarmee hij gedeeld aan de leiding kwam. Op de twee parcourshelft liep het echter fout. Na bogeys op holes 10 en 14, waartussen hij nog een birdie lukte op de 12e hole, kwam hij op de laatste hole in de problemen. Dat resulteerde in een dubbele bogey. Met zijn ronde van een onder par en een totaal van 206 slagen zakte Detry naar de twaalfde plaats. Hij telt met nog een ronde te spelen zes slagen meer dan de 23-jarige Zweed Ludvig Aberg, die alleen aan de leiding staat. Aberg, de voormalige nummer een op de amateurranglijst, won begin september de Omega European Masters en is een van de 12 Europeanen die over 2 weken de Ryder Cup proberen te winnen. Nicolas Colsaerts moest 21 plaatsen prijsgeven. Hij is nu 60e na een ronde in 73 slagen, een boven par. Hij liet vier bogeys en drie birdies noteren.

Met zijn ronde van een onder par en een totaal van 206 slagen zakte Detry naar de twaalfde plaats. Hij telt met nog een ronde te spelen zes slagen meer dan de 23-jarige Zweed Ludvig Aberg, die alleen aan de leiding staat. Aberg, de voormalige nummer een op de amateurranglijst, won begin september de Omega European Masters en is een van de 12 Europeanen die over 2 weken de Ryder Cup proberen te winnen.

Nicolas Colsaerts moest 21 plaatsen prijsgeven. Hij is nu 60e na een ronde in 73 slagen, een boven par. Hij liet vier bogeys en drie birdies noteren.



clock 17-09-2023

clock 10:01 10 uur 01. Detry rukt verder op, ook Colsaerts haalt cult. Met een tweede ronde van 68 slagen is Thomas Detry van de vierde naar de derde plaats gestegen in Virginia Water. De dertigjarige Brusselaar, die er vorig jaar beslag kon leggen op de vijfde plaats, putte na een bogey op zijn eerste hole zes birdies weg waartussen hij nog één keer in de fout ging. Met zijn totaal van 135 slagen, tien onder par, telt hij één slag meer dan de Zweden Ludvig Åberg en Sebastian Söderberg, die de leiding delen. "Ik ben hier heel blij mee", verklaarde Detry. "Ik voelde me erg rustig op de baan. Mijn golfspel is top, dus hopelijk kan ik datzelfde ritme en gevoel vasthouden de komende dagen. Ondanks een bogey in het begin van mijn ronde, was het voor de rest echt goed. Ik maakte een paar geweldige putts en heb niet echt fouten gemaakt. Ik kijk al uit naar het weekend." Ook Nicolas Colsaerts zette een goede tweede ronde neer. De Brusselaar zag vier birdies in de cup verdwijnen en ging één keer in de fout. Met zijn ronde van 69 slagen klom hij van de 65e naar de 39e plaats.

De dertigjarige Brusselaar, die er vorig jaar beslag kon leggen op de vijfde plaats, putte na een bogey op zijn eerste hole zes birdies weg waartussen hij nog één keer in de fout ging. Met zijn totaal van 135 slagen, tien onder par, telt hij één slag meer dan de Zweden Ludvig Åberg en Sebastian Söderberg, die de leiding delen.

"Ik ben hier heel blij mee", verklaarde Detry. "Ik voelde me erg rustig op de baan. Mijn golfspel is top, dus hopelijk kan ik datzelfde ritme en gevoel vasthouden de komende dagen. Ondanks een bogey in het begin van mijn ronde, was het voor de rest echt goed. Ik maakte een paar geweldige putts en heb niet echt fouten gemaakt. Ik kijk al uit naar het weekend."

Ook Nicolas Colsaerts zette een goede tweede ronde neer. De Brusselaar zag vier birdies in de cup verdwijnen en ging één keer in de fout. Met zijn ronde van 69 slagen klom hij van de 65e naar de 39e plaats.

clock 16-09-2023 09:52 09 uur 52. Detry start sterk. Thomas Detry staat na een eerste ronde in 67 slagen, 5 onder par, op een gedeelde 4e plaats in Virginia Water. De 30-jarige Belg noteerde een ronde met 6 birdies en 1 bogey. Met een score van 67 telt hij 3 slagen meer dan de leider, de Deen Marcus Helligkilde. Die imponeerde met 10 birdies, maar moest ook 2 bogey's op zijn scorekaart schrijven. Nicolas Colsaerts kwam na 3 birdies en 3 bogey's uit op 72 slagen (par) en een gedeelde 65e plaats.



De 30-jarige Belg noteerde een ronde met 6 birdies en 1 bogey. Met een score van 67 telt hij 3 slagen meer dan de leider, de Deen Marcus Helligkilde. Die imponeerde met 10 birdies, maar moest ook 2 bogey's op zijn scorekaart schrijven.



Nicolas Colsaerts kwam na 3 birdies en 3 bogey's uit op 72 slagen (par) en een gedeelde 65e plaats.