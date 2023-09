Saudische clubs hebben deze zomer ruim 800 miljoen euro uitgegeven

Afgelopen zomer zochten onder meer Karim Benzema, Sadio Mané en Yannick Carrasco Saudische oorden op. Alle transfersommen samen gaat het over 817 miljoen euro, zo blijkt uit een rapport van de FIFA.



Daarmee is Saudi-Arabië goed voor 14% van alle transferuitgaven deze zomer. "Het is de eerste keer dat clubs die aangesloten zijn bij een andere federatie dan de UEFA de kaap van de 10% overschrijden", lezen we.



Mogelijk is het FIFA-rapport iets te snel afgesloten, want consultancybureau Deloitte kwam vrijdag in een ander rapport tot een totaal van net geen 900 miljoen euro.

Ondanks die enorme investeringen blijft de Saudi Pro League wel in de schaduw staan van de Premier League. De Engelse clubs trokken voor zo'n 1,85 miljard euro nieuwe spelers aan. De Duitse clubs kregen het meeste geld in het laatje: 1,11 miljard euro.