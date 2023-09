Teleurstelling overheerst bij Dragons na straffe Duitse remonte: "Laten ons al twee keer ringeloren"

"Het doet pijn", deelt Wout D'Heer na de zure nederlaag. "We kregen in een moeilijke groep de kans om tweede of derde te worden, maar laten ons tegen Servië en Duitsland twee keer ringeloren."

En dus heerst er teleurstelling. Al vindt kapitein Sam Deroo dat het Duitsland zijn verdienste is om zo'n ommekeer op poten te zetten.

"We waren niet genoeg voorbereid op hun setter die inkwam en het spel goed verdeelde. Ook hun servicedruk voerden ze op en het geluk zat aan hun zijde."

"Het is jammer dat we zo'n belangrijke wedstrijd verliezen. Al hebben we sowieso het punt van het toernooi gemaakt", onthoudt hij ook het positieve.