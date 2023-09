Coleman evenaart snelste 100m van 2023, wereldkampioene Mahoetsjich gaat over 2,02m op Diamond League in Xiamen

Op het WK in Boedapest moest Coleman nog vrede nemen met een vijfde plaats. Met 9"83 loopt hij zijn snelste tijd in 4 jaar, zijn persoonlijk record staat nog altijd op 9"76.



Coleman deelt de beste wereldjaarprestatie met zijn landgenoot en wereldkampioen Noah Lyles, maar ook met de Brit Zharnel Hughes. Op de 800 meter liep de Keniaan Emmanuel Wanyonyi een beste wereldjaarprestatie van 1'43"20.



Mahoetsjich pakte op het voorbije WK in Boedapest het goud met 2,01 meter. In China deed ze vandaag 1 centimeter beter. Zo evenaarde de Oekraïense de hoogste van de Australische Nicola Olyslagers eind juni in Lausanne.



De Keniaanse Chebet deed bijna een minuut af van de 8'25"01 van haar tijd van 15 juni op de Bislett Games in Oslo. Chebet is de bronzen medaille van het WK op de 5.000 meter.



Op de 400 meter bij de mannen won Kirani James, voormalig wereld- en olympisch kampioen, in 44"38, dezelfde tijd als nummer 2 Quincy Hall. De finishfoto wees de man uit Grenada aan voor die uit de VS.



Er deden geen Belgen mee in China. De volgende Diamond League is volgende vrijdag in Brussel met de Memorial Van Damme.