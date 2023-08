Formule 1: Haas rekent ook in 2024 op Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg

De 30-jarige Kevin Magnussen reed van 2017 tot 2020 al voor Haas. Hij keerde in 2022 terug om de Rus Nikita Mazepin te vervangen, van wie het contract ontbonden werd na de invasie van Rusland in Oekraïne.



De Deen reed 154 Grote Prijzen. Enkel in zijn allereerste, de GP van Australië 2014 voor McLaren, haalde hij het podium. Dit seizoen finishte hij 2 keer in de punten met een 10e plaats in Saudi-Arabië en Miami.



De 36-jarige Nico Hülkenberg had geen vast zitje meer in de F1 sinds zijn passage bij Renault in 2019 afliep. Af en toe kwam hij nog eens in actie bij Racing Point of Aston Martin, maar voor dit jaar kwam hij fulltime terug. Haas nam de ervaren Duitser als vervanger voor de jonge Mick Schumacher.



Hülkenberg bereikte 6 keer Q3 dit seizoen op 12 races. Hij was 7e in de GP van Australië, het beste resultaat van een Haas-Ferrari in 2023. Hij telt 196 Grote Prijzen op zijn palmares, drie keer finishte hij als vierde.



"We kunnen gerust zeggen dat we een solide rijdersduo hebben dit seizoen. Er is geen reden om dat in 2024 te wijzigen", legde teambaas Günther Steiner uit.



"We hebben dit seizoen weliswaar problemen met de auto, maar we mogen ons gelukkig prijzen met 2 rijders die met hun feedback van onschatbare waarde zijn. Ze hebben allebei al punten gescoord."