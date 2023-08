Belgen bij Leicester halen opgelucht adem na nipte overwinning op speeldag 1, assist voor Praet

Leicester en zijn Belgen hebben de eerste speeldag in The Championship overleefd. Tegen Coventry stevende het lang af op puntenverlies, maar met een slotoffensief klauwden The Foxes de drie punten toch beet. Dennis Praet zorgde met een assist voor de aansluitingstreffer, Wout Faes speelde 90 minuten, Timothy Castagne bleef dan weer de volledige wedstrijd op de bank.