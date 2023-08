WK G-baanwielrennen: Niels Verschaeren eindigt 10e in de scratch, Thierens start sterk aan omnium

clock 22:25 22 uur 25. Aanpassing van de jury: Verschaeren schuift nog op naar de 10e plaats. De wedstrijdjury heeft nog enkele aanpassingen gedaan in de uitslag van de scratch. Dat speelt in het voordeel van Niels Verschaeren, die nog enkele plaatsen opschuift en uiteindelijk 10e is. . Aanpassing van de jury: Verschaeren schuift nog op naar de 10e plaats De wedstrijdjury heeft nog enkele aanpassingen gedaan in de uitslag van de scratch. Dat speelt in het voordeel van Niels Verschaeren, die nog enkele plaatsen opschuift en uiteindelijk 10e is.

clock 21:39 21 uur 39. Einde van avondsessie: Goede dag voor Belgen. De laatste nummers van het G-baanwielrennen zijn achter de rug. Het was een goede dag voor de Belgen. In de namiddag al begon Jarno Thierens met een 3e plaats in de 200m tijdrit aan de omnium. Tijdens de avondsessie ging Niels Verschaeren nog aan de slag in de finale van de 7,5 km scratch. Onze landgenoot werd 13e, wat mooi is aangezien hij niet gespecialiseerd is in de langere afstanden. . Einde van avondsessie: Goede dag voor Belgen De laatste nummers van het G-baanwielrennen zijn achter de rug. Het was een goede dag voor de Belgen.



clock 21:14 21 uur 14. Bekijk de ontknoping van de scratch met Niels Verschaeren. Bekijk de ontknoping van de scratch met Niels Verschaeren

clock 21:12 21 uur 12. Einde: Niels Verschaeren 13e. Niels Verschaeren heeft alles gegeven en eindigde op een verdienstelijke 13e plek. In de kop van de koers heeft de Nederlander Abraham Gebru helemaal op het einde nog Dementjev bij gehaald en goud behaald. In de laatste rechte lijn was er ook nog een val van een Oostenrijker. . Einde: Niels Verschaeren 13e Niels Verschaeren heeft alles gegeven en eindigde op een verdienstelijke 13e plek.



clock 21:07 21 uur 07. Met Niels Verschaeren zien we een sprinter op een uithoudingsnummer. Renaat Schotte. Met Niels Verschaeren zien we een sprinter op een uithoudingsnummer Renaat Schotte

clock 21:03 21 uur 03. De Oekraïner Jehor Dementjev heeft ondertussen het peloton gedubbeld en lijkt op weg naar goud. Niels Verschaeren krijgt het steeds moeilijker om te kunnen volgen. . De Oekraïner Jehor Dementjev heeft ondertussen het peloton gedubbeld en lijkt op weg naar goud. Niels Verschaeren krijgt het steeds moeilijker om te kunnen volgen.

clock 21:02 21 uur 02. Halfweg: Verschaeren blijft achteraan hangen. We zijn halfweg en het regent aanvallen. Verschaeren trekt er zich niets van aan en blijft steevast achteraan de grote groep hangen. . Halfweg: Verschaeren blijft achteraan hangen We zijn halfweg en het regent aanvallen. Verschaeren trekt er zich niets van aan en blijft steevast achteraan de grote groep hangen.

clock 20:55 20 uur 55. We zijn vertrokken, over 60 rondes weten we waar Niels Verschaeren eindigt. Voorlopig hangt hij achteraan de groep. . We zijn vertrokken, over 60 rondes weten we waar Niels Verschaeren eindigt. Voorlopig hangt hij achteraan de groep.

clock 20:48 20 uur 48. Niels Verschaeren staat klaar. 20 minuten later dan gepland, maar Niels Verschaeren staat klaar in het pak voor de finale van de 7,5 km scratch in de MC5-categorie. Kijk nu live hoe onze landgenoot presteert. . Niels Verschaeren staat klaar 20 minuten later dan gepland, maar Niels Verschaeren staat klaar in het pak voor de finale van de 7,5 km scratch in de MC5-categorie. Kijk nu live hoe onze landgenoot presteert.

clock 20:21 20 uur 21. We zijn ondertussen enkele nummers ver en de organisatie heeft daarbij wat vertraging opgelopen. Het ziet er naar uit dat Niels Verschaeren pas rond 20.50 uur aan de beurt zal zijn. . We zijn ondertussen enkele nummers ver en de organisatie heeft daarbij wat vertraging opgelopen. Het ziet er naar uit dat Niels Verschaeren pas rond 20.50 uur aan de beurt zal zijn.

clock 18:49 18 uur 49. Start avondsessie: aftellen naar 20.30 uur. De avondsessie is zojuist van start gegaan. De livestream loopt op Canvas en is hierboven eveneens te bekijken, Renaat Schotte zorgt voor commentaar. Hoogtepunt van vanavond is Niels Verschaeren. Hij rijdt de finale van de 7,5 km scratch in de MC5 reeks. . Start avondsessie: aftellen naar 20.30 uur De avondsessie is zojuist van start gegaan. De livestream loopt op Canvas en is hierboven eveneens te bekijken, Renaat Schotte zorgt voor commentaar.



clock 16:43 16 uur 43. Einde middagsessie: vanavond nog Niels Verschaeren. Met de 3e plaats van Jarno Thierens eindigt deze middagsessie op het WK G-baanwielrennen. Om 18.45 uur start de avondsessie, die je hier kan volgen met livestream. Er komt ook nog één Belg in actie: Niels Verschaeren rijdt om 20.30 uur de finale van de 7,5 km scratch. . Einde middagsessie: vanavond nog Niels Verschaeren Met de 3e plaats van Jarno Thierens eindigt deze middagsessie op het WK G-baanwielrennen. Om 18.45 uur start de avondsessie, die je hier kan volgen met livestream.



clock 16:23 16 uur 23. 3e plaats voor Jarno Thierens op 200 meter tijdrit met vliegende start. Jarno Thierens is sterk gestart aan zijn omnium. De Belg rondde zijn 200 meter tijdrit af in 11"389 en was daarmee goed voor een derde plek. De eerste plaats was overigens weggelegd voor de Brit Jody Cundy, die een nieuw wereldrecord neerzette. Hij reed de 200 meter in 10"427, bijna een seconde sneller dan Thierens. . 3e plaats voor Jarno Thierens op 200 meter tijdrit met vliegende start Jarno Thierens is sterk gestart aan zijn omnium. De Belg rondde zijn 200 meter tijdrit af in 11"389 en was daarmee goed voor een derde plek.



clock 16:22 16 uur 22. Bekijk de race van Jarno Thierens. Bekijk de race van Jarno Thierens