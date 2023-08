WK G-baanwielrennen: Jarno Thierens eindigt als 5e in 1km tijdrit, wisselend succes voor de Belgen vandaag

clock 19:21 19 uur 21. Dit is heel hoopgevend richting Parijs 2024. Jeroen Bauters. Dit is heel hoopgevend richting Parijs 2024. Jeroen Bauters

Jarno Thierens eindigt als 5e, wat een plekje beter is dan vorig jaar. Al zal hij ongetwijfeld gehoopt hebben op meer.

clock 18:20 18 uur 20. Welkom terug! De avondsessie is zojuist begonnen in Glasgow. In onze andere liveblog kan je met livestream kijken, hier houden we je op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen in het G-baanwielrennen. We kijken vooral uit naar Jarno Thierens, hij rijdt vanavond de finale van de tijdrit over 1 kilometer in de MC4-categorie. Thierens werd 4e in de kwalificatie en droomt van een medaille.



We kijken vooral uit naar Jarno Thierens, hij rijdt vanavond de finale van de tijdrit over 1 kilometer in de MC4-categorie. Thierens werd 4e in de kwalificatie en droomt van een medaille.

clock 16:02 16 uur 02. Einde middagsessie: wisselend succes voor de Belgen. De middagsessie van deze vrijdag is bij deze afgerond. Jarno Thierens zorgde voor het grootste Belgische succes. Hij werd met een persoonlijk record 4e in de kwalificaties en rijdt vanavond om 19.00 uur de finale van de 1 km tijdrit in de MC4-categorie. In diezelfde kwalificaties behaalde Louis Clincke ook een persoonlijk record, maar hij kon zich niet plaatsen voor de finale. Hetzelfde lot was weggelegd voor zowel Diederick Schelfhout (8e in 1km tijdrit MC3) als het tandemduo Milan Thomas - Jonas Goeman (9e in 1km tijdrit MB). Tenslotte kwam Ewoud Vromant voor het eerst in actie in de omnium van de MC2. Hij startte op de 200m tijdrit met vliegende start met een 8e plaats. Vanavond vanaf 18.15 uur kan je op Canvas kijken naar de avondsessie met commentaar van Renaat Schotte en Jeroen Bauters.



Vanavond vanaf 18.15 uur kan je op Canvas kijken naar de avondsessie met commentaar van Renaat Schotte en Jeroen Bauters.

clock 15:48 15 uur 48. Ewoud Vromant vervolgt omnium met 8e plaats. Met Ewoud Vromant is ook de laatste Belg van deze middagsessie gepasseerd. Vromant zette zijn omnium verder met de 200m tijdrit vliegende start. Onze landgenoot deed 12"527 over zijn 200 meter. Daarmee is hij goed voor een 8e plaats. Morgen gaat de omnium voor Vromant door met de scratch. . Ewoud Vromant vervolgt omnium met 8e plaats Met Ewoud Vromant is ook de laatste Belg van deze middagsessie gepasseerd. Vromant zette zijn omnium verder met de 200m tijdrit vliegende start.



Onze landgenoot deed 12"527 over zijn 200 meter. Daarmee is hij goed voor een 8e plaats. Morgen gaat de omnium voor Vromant door met de scratch.

clock 15:46 15 uur 46. Jarno Thierens: "De ambitie is een medaille". Een zichtbaar opgeluchte Jarno Thierens stond onze man te woord in Glasgow: "Het is toch wel een grote oplucting. In Parijs vorig jaar had ik ook al finale, maar hier gaat het veel beter. Al is het algemene niveau ook sterk gestegen." "Ik sta iets zwaarder dan anderen, dat zag je aan mijn start. Het was nog niet mijn beste koers want ik was echt nerveus. Het explosieve werk ligt mij, dit is echt mijn nummer, op de weg ben ik voorlopig minder." Tot slot blikt hij nog vol vertrouwen vooruit naar de finale straks: "Ik geloof dat er nog rek op zit vanavond, ik ben er zeker van dat ik sneller kan. De ambitie is een medaille. Ik ben altijd beter in de avond, de extra sfeer is ook een meerwaarde."



Tot slot blikt hij nog vol vertrouwen vooruit naar de finale straks: "Ik geloof dat er nog rek op zit vanavond, ik ben er zeker van dat ik sneller kan. De ambitie is een medaille. Ik ben altijd beter in de avond, de extra sfeer is ook een meerwaarde."

clock 15:13 15 uur 13. De bevestiging is er: Jarno Thierens gaat naar de finale. Hij eindigt de kwalificaties op een knappe 4e plaats en kan vanavond vanaf 19.00 uur een gooi doen naar een medaille. Voor Louis Clincke eindigt dit onderdeel hier, hij is uiteindelijk 13e geworden.



clock 15:03 15 uur 03. Geweldige tijd voor Jarno Thierens. Jarno Thierens heeft een serieuze optie genomen op de finale. Hij behaalde met 1'06"475 eveneens een persoonlijk record, maar liefst 3 seconden sneller dan het vorige. Dankzij deze tijd komt Thierens op een voorlopige 3e plaats terecht. Er komen nog 4 renners in actie en de beste 6 gaan naar de finale. Dat ziet er dus goed uit.



clock 14:59 14 uur 59. Ik schat de kans op een wereldtitel op de weg wel groot in. Louis Clincke. Ik schat de kans op een wereldtitel op de weg wel groot in. Louis Clincke