WK baanwielrennen: Nicky Degrendele plaatst zich via herkansing voor kwartfinale

Alleen Nicky Degrendele hield vandaag de Belgische eer hoog in Glasgow. In haar eerste ronde van de keirin kwam ze net tekort om rechtstreeks naar de kwartfinales te gaan, herkansen dus.

Gelukkig zijn we in België gewend om in augustus te herkansen, Degrendele deed het dan ook met verve. Ze kwam nooit in de problemen en plaatste zich met een 2e plaats alsnog voor de kwartfinales. "Ik hoop op een betere dag morgen" zei ze daar zelf over.

Morgen is het niet alleen uitkijken naar die kwartfinales, ook Lotte Kopecky en Fabio Van Den Bossche komen in actie. Die eerste mikt vol op goud in de afvallingskoers, de laatste rijdt een hele dag mee in de omnium.

We kijken overigens niet alleen naar de Belgen, ook de rest kan zeker bekoren op dit WK. In de ploegenachtervolging zagen we 2 geweldige finales. Bij de mannen klopte een geweldig Denemarken het Italië van Filippo Ganna, bij de vrouwen zette Groot-Brittannië de zaal in vuur en vlam.