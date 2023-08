Tuur Dens kaapt bronzen medaille weg in de scratch op WK baanwielrennen: "Scratch is op mijn lijf geschreven"

clock 22:58

22 uur 58. De Ketele blikt positief terug op eerste dag: "Medaille is opsteker voor het hele team, dit doet iedereen deugd.". Bondscoach Kenny De Ketele zei dat de medaille voor Tuur Dens een opluchting was: "Het doet altijd deugd om met een medaille te starten, zeker na het dubbele gevoel bij de ploegenachtervolging deze ochtend. Het is dan ook een opsteker voor het hele team." "Dens etaleert weer zijn grote klasse, het is fantastisch om met hem te werken. Ik gebruik hem soms als voorbeeld als het gaat over wakker zijn, hij is een slimme coureur." De ploegenachtervolging werd een teleurstelling, maar dat is volgens De Ketele geen ramp. "Het is een jonge ploeg, en ze moeten dus nog leren. De laatste tijd was het steeds beter en beter, maar het kan niet altijd kermis zijn. Soms is het dus gewoon herbronnen en vooruit gaan." "De groep is ook heel eerlijk en realistisch, ze durven fel te zijn in de meetings. 5 minuten later zitten ze dan samen te kaarten, dat is zeer mooi" bewierookt De Ketele zijn ploeg. Over de teamsprint bij de vrouwen wilde hij verder niet veel kwijt: "De vrouwen hadden gehoopt sneller te rijden. We moeten zien of er werkelijk iets scheelt, of het gewoon volgende keer beter is." De bond hoopte op voorhand op 10 medailles, dat kan nog altijd: "We hebben nog veel toppers die de medailleoogst kunnen aandikken, zeker op de weg. Maar ook op de piste moeten wij nog medailles kunnen pakken." Tot slot kwam er ook nog een dankwoord voor de medische staf: "Ik wil een pluim op de hoed steken van de medische staf en de trainers van de renners. Er waren de laatste weken veel renners ziek en deze mensen hebben overuren gedraaid. Daarom verdienen ze een compliment." .