U18 Belgian Lions verliezen EK-finale en grijpen naast promotieticket

In de poulefase werden de Lions van bondscoach Jean-Marc Jaumin bij momenten nog overklast door het sterke Letland, maar de Belgen groeiden in het toernooi en kwamen sterker voor de dag in evenwichtige finale.

Bij het ingaan van het 4e quarter was de stand gelijk en even leek de match in het voordeel van de Belgen te kantelen, maar de Letse uitblinkers Blums (23 ptn) en Vitols stuwden hun team nog naar de zege. Bij België was Evert Van Eyck de topscorer met 17 punten.

Door het verlies in de finale grijpen de U18 Lions naast de beoogde promotie naar de A-divisie, waarin de beste 16 landen van Europa uitkomen.



Op dit EK waren normaal 2 tickets voor de A-groep te verdelen, maar omdat Finland als gastland van het volgende EK niet uit de A-divisie kon zakken, bleef er nog maar één promotieticket over. Dat is dus voor kampioen Letland en niet voor de onfortuinlijke Belgen.