WK atletiek: Shankule soleert naar winst op de marathon, Verbruggen finisht als 39e

Hanne Verbruggen stond met heel wat twijfels aan de start van de marathon in Boedapest. Door een hardnekkige bilblessure was haar voorbereiding niet verlopen zoals gepland. Toch leverde Verbruggen, die vorige zomer nog verrassend achtste werd op het EK in München, een zeer degelijke prestatie af.



De 30-jarige atlete deelde haar wedstrijd perfect in. Halverwege lag ze in 50e positie en de laatste 10 kilometer vatte ze zelfs als 55e aan, maar daarna schoof ze nog stevig op. Verbruggen finishte uiteindelijk als 39e in 2u37"15.



"Ik heb heel vaak aan opgeven gedacht, maar ik ben echt superblij dat ik het niet gedaan heb. Ik had sowieso pijn, maar meer andere pijntjes dan aan de bil. Ik wou traag starten, maar dat is eigenlijk niet zo goed gelukt."

"Ik ben onderweg ook twee keer moeten stoppen, om mijn kous uit te doen en door een kramp. Ik ben heel blij dat ik heb doorgezet, want ik heb op het einde nog veel mensen ingehaald en dat gaf mij wel moed."



"Door mijn blessure was mijn voorbereiding nu niet optimaal. Ik ben ervan overtuigd dat als die wel supergoed verloopt, ik nog heel wat plaatsen kan winnen. Ik heb in het begin schrik om mee te gaan. Misschien moet ik daar wat op trainen, om toch meer karakter te tonen. Maar nu ben ik echt superblij."

De winst in de marathon ging naar de Ethiopische Amane Beriso Shankule. Samen met haar landgenotes Gotytom Gebreslase en Yalemzerf Yehualaw scheidde ze zich met nog 8 kilometer te gaan af van de concurrentie. Even later ging ze er alleen vandoor. Shankule hield stand en soleerde naar goud in 2u24'23".

Gotytom Gebreslase, de titelverdedigster van Eugene, moest dit keer vrede nemen met zilver. Een clean sweep voor Ethiopië werd het niet, want Yehualaw kraakte nog helemaal op het einde. De Marokkaanse Fatima Gardadi pakt zo het brons.