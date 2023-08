WK atletiek: Geen finale voor Claes op de 400 meter horden, ook Doom en Borlée stranden in halve finales 400 meter

clock 21:58 21 uur 58. Tamberi pakt wereldtitel. Gianmarco Tamberi pakt de wereldtitel in het hoogspringen, de olympische kampioen staat voor het eerst op een WK-podium. Het zilver is voor de Amerikaan JuVaughn Harrison. Barshim moet het deze keer doen met brons. . Tamberi pakt wereldtitel Gianmarco Tamberi pakt de wereldtitel in het hoogspringen, de olympische kampioen staat voor het eerst op een WK-podium. Het zilver is voor de Amerikaan JuVaughn Harrison. Barshim moet het deze keer doen met brons.

clock 21:53 21 uur 53. El Bakkali pakt weer goud! El Bakkali neemt de leiding en Girma heeft geen antwoord. El Bakkali pakt zijn tweede opeenvolgende wereldtitel in 8'03"53. Girma moet wéér vrede nemen met zilver. Het brons is ondanks een val in de laatste ronde voor de Keniaan Abraham Kibiwot. . El Bakkali pakt weer goud! El Bakkali neemt de leiding en Girma heeft geen antwoord. El Bakkali pakt zijn tweede opeenvolgende wereldtitel in 8'03"53. Girma moet wéér vrede nemen met zilver. Het brons is ondanks een val in de laatste ronde voor de Keniaan Abraham Kibiwot.

clock 21:53 21 uur 53. Girma gaat als leider de slotronde in. Zijn voorsprong op El Bakkali is minimaal. . Girma gaat als leider de slotronde in. Zijn voorsprong op El Bakkali is minimaal.

clock 21:51 21 uur 51. Duel tussen Girma en El Bakkali. Met nog twee ronden te gaan voeren de twee favorieten het commando in de finale van de 3.000 meter steeple. El Bakkali volgt in het spoor van Girma. . Duel tussen Girma en El Bakkali Met nog twee ronden te gaan voeren de twee favorieten het commando in de finale van de 3.000 meter steeple. El Bakkali volgt in het spoor van Girma.

clock 21:42 21 uur 42. Geen vierde wereldtitel voor Barshim. Het kan niet altijd raak zijn. Mutasz Barshim zal geen vierde opeenvolgende wereldtitel veroveren in het hoogspringen. Ook bij zijn derde poging op 2,36 meter ging het fout. Hij zal vrede moeten nemen met brons. De lat ligt nu op 2,38 meter. JuVaugh Harrison faalt bij zijn eerste poging en ook leider Gianmarco Tamberi raakt er niet over. De Italiaan ligt dus wel op koers voor goud. . Geen vierde wereldtitel voor Barshim Het kan niet altijd raak zijn. Mutasz Barshim zal geen vierde opeenvolgende wereldtitel veroveren in het hoogspringen. Ook bij zijn derde poging op 2,36 meter ging het fout. Hij zal vrede moeten nemen met brons. De lat ligt nu op 2,38 meter. JuVaugh Harrison faalt bij zijn eerste poging en ook leider Gianmarco Tamberi raakt er niet over. De Italiaan ligt dus wel op koers voor goud.

clock 21:40 21 uur 40. Eindelijk raak voor Girma? De finale van de 3.000 meter steeple is de apotheose van de vierde dag op het WK atletiek. Lamecha Girma wordt dé man om in de gaten te houden. De Ethiopiër verbeterde begin juni op de Diamond League van Parijs het wereldrecord dat de Qatarees Saif Saeed Shaheen in 2004 in Brussel liep. Girma was met 7’52”11 ruim anderhalve seconde sneller. Girma moest op de voorbije twee WK’s vrede nemen met zilver en ook op de Olympische Spelen van Tokio werd hij tweede. Soufiane El Bakkali was zowel op het laatste WK als op de Spelen te sterk en de Marokkaan zal ook nu de te kloppen man zijn. . Eindelijk raak voor Girma? De finale van de 3.000 meter steeple is de apotheose van de vierde dag op het WK atletiek. Lamecha Girma wordt dé man om in de gaten te houden. De Ethiopiër verbeterde begin juni op de Diamond League van Parijs het wereldrecord dat de Qatarees Saif Saeed Shaheen in 2004 in Brussel liep. Girma was met 7’52”11 ruim anderhalve seconde sneller.



Girma moest op de voorbije twee WK’s vrede nemen met zilver en ook op de Olympische Spelen van Tokio werd hij tweede. Soufiane El Bakkali was zowel op het laatste WK als op de Spelen te sterk en de Marokkaan zal ook nu de te kloppen man zijn.

clock 21:39 21 uur 39. Kipyegon snelt naar haar derde opeenvolgende wereldtitel op de 1.500 meter. Kipyegon snelt naar haar derde opeenvolgende wereldtitel op de 1.500 meter

clock 21:38 21 uur 38. Kipyegon doet het weer! Faith Kipyegon maakt haar favorietenrol waar en pakt haar derde opeenvolgende wereldtitel. De Keniaanse domineerde van start tot finish en wint in 3'54"87. De Ethiopische Diribe Welteji is tweede, Sifan Hassan moet vrede nemen met brons. . Kipyegon doet het weer! Faith Kipyegon maakt haar favorietenrol waar en pakt haar derde opeenvolgende wereldtitel. De Keniaanse domineerde van start tot finish en wint in 3'54"87.



De Ethiopische Diribe Welteji is tweede, Sifan Hassan moet vrede nemen met brons.

clock 21:37 21 uur 37. Kipyegon plaatst een stevige versnelling en slaat een kloofje. . Kipyegon plaatst een stevige versnelling en slaat een kloofje.

clock 21:37 21 uur 37. Kipyegon duikt als koploopster de laatste ronde in, met de rest in haar zog. Kan ze standhouden? . Kipyegon duikt als koploopster de laatste ronde in, met de rest in haar zog. Kan ze standhouden?

clock 21:36 21 uur 36. Kipyegon maakt tempo. Kipyegon neemt de leiding in de finale van de 1.500 meter. De Keniaanse wil niks aan het toeval overlaten. . Kipyegon maakt tempo Kipyegon neemt de leiding in de finale van de 1.500 meter. De Keniaanse wil niks aan het toeval overlaten.

clock 21:33 21 uur 33. Tamberi op kop in het hoogspringen. Gianmarco Tamberi gaat bij zijn eerste poging over 2,36 meter en neemt de leiding in het hoogspringen. Harrison slaagt daar bij zijn tweede poging ook in. . Tamberi op kop in het hoogspringen Gianmarco Tamberi gaat bij zijn eerste poging over 2,36 meter en neemt de leiding in het hoogspringen. Harrison slaagt daar bij zijn tweede poging ook in.

clock 21:32 21 uur 32. Barshim in moeilijkheden. Ook in de finale van het hoogspringen naderen we stilaan de ontknoping. Titelverdediger Barshim zit daar in moeilijkheden, hij heeft een derde poging nodig op 2,36 meter. De Qatarees staat voorlopig tweede, de Amerikaan JuVaughn Harrison leidt. . Barshim in moeilijkheden Ook in de finale van het hoogspringen naderen we stilaan de ontknoping. Titelverdediger Barshim zit daar in moeilijkheden, hij heeft een derde poging nodig op 2,36 meter. De Qatarees staat voorlopig tweede, de Amerikaan JuVaughn Harrison leidt.

clock 21:30 21 uur 30. Dylan Borlée: “Het was inderdaad minder vloeiend”. Dylan Borlée: “Het was inderdaad minder vloeiend”

clock 21:29 21 uur 29. Lost Kipyegon de verwachtingen in? Het einde van deze atletiekavond komt in zicht met de finale van de 1.500 meter bij de vrouwen. Faith Kipyegon is daarin dé topfavoriete voor goud, al mag ze stevige concurrentie verwachten van onder meer de Nederlandse Sifan Hassan. Kipyegon verbeterde begin juni op de Diamond League-meeting van Firenze het 8 jaar oude wereldrecord van Genzebe Dibaba. Met 3'49"11 dook de Keniaanse als eerste vrouw ooit onder de 3’50” op de 1.500 meter. Een week later scherpte de tweevoudig olympisch- en wereldkampioene in Parijs ook het wereldrecord op de 5.000 meter aan en vorige maand verpulverde ze in Monaco ook het wereldrecord op de mijl. . Lost Kipyegon de verwachtingen in? Het einde van deze atletiekavond komt in zicht met de finale van de 1.500 meter bij de vrouwen. Faith Kipyegon is daarin dé topfavoriete voor goud, al mag ze stevige concurrentie verwachten van onder meer de Nederlandse Sifan Hassan.



Kipyegon verbeterde begin juni op de Diamond League-meeting van Firenze het 8 jaar oude wereldrecord van Genzebe Dibaba. Met 3'49"11 dook de Keniaanse als eerste vrouw ooit onder de 3’50” op de 1.500 meter. Een week later scherpte de tweevoudig olympisch- en wereldkampioene in Parijs ook het wereldrecord op de 5.000 meter aan en vorige maand verpulverde ze in Monaco ook het wereldrecord op de mijl.

clock 21:26 21 uur 26. Opnieuw net niet voor Allman, Tausaga verrast en pakt het goud. Opnieuw net niet voor Allman, Tausaga verrast en pakt het goud

clock 21:25 21 uur 25. Zilver voor Allman, goud voor Tausaga. Na brons in Eugene wordt het opnieuw net niet voor Valarie Allman. Bij haar laatste poging raakt de olympische kampioene niet meer voorbij haar landgenote Laulauga Tausaga. Die pakt met 69,49 meter, een verpulvering van haar persoonlijk record (65,46 meter), het goud. . Zilver voor Allman, goud voor Tausaga Na brons in Eugene wordt het opnieuw net niet voor Valarie Allman. Bij haar laatste poging raakt de olympische kampioene niet meer voorbij haar landgenote Laulauga Tausaga. Die pakt met 69,49 meter, een verpulvering van haar persoonlijk record (65,46 meter), het goud.

clock 21:24 21 uur 24. Brons voor Feng. Het wordt brons voor titelverdedigster Bin Feng in het discuswerpen. Haar laatste worp is wel haar beste poging met 68,20 meter. . Brons voor Feng Het wordt brons voor titelverdedigster Bin Feng in het discuswerpen. Haar laatste worp is wel haar beste poging met 68,20 meter.

clock 21:20 21 uur 20. Alexander Doom zonder nieuwe toptijd, drama voor Gardiner. Alexander Doom zonder nieuwe toptijd, drama voor Gardiner