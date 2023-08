WK atletiek: Ben Broeders verovert ticket voor de finale van het polsstokspringen

Ben Broeders nam toch een klein risico bij de start van de kwalificaties. Hij paste voor de aanvangshoogte van 5,35 meter, maar dat bleek de juiste keuze. Zowel op 5,55 meter als 5,70 meter ging hij vlot over de lat.

Op 5,75 meter werd die trend doorbroken. Broeders faalde tot twee keer toe en voelde zo de druk toenemen. De finale dreigde hem te ontglippen, maar bij zijn derde poging ging het wél goed.



"Ik ben opgelucht, want het is toch altijd een stresserende situatie. Het was even het tempo zoeken door het snel na elkaar springen op 5,75 meter. Maar uiteindelijk heb ik toch een mooie sprong gedaan en ben ik mooi door."

"In de finale wil ik zo hoog mogelijk eindigen. Ik kan vandaag met een goed gevoel weggaan. Ik wil de regelmaat proberen mee te nemen naar de finale en er iets moois van maken."



Broeders werd uiteindelijk zevende in zijn groep en stoot als elfde van de dertien finalisten door. Hij staat zo voor het derde WK op een rij in de finale. Die wordt zaterdag om 19.25 u afgewerkt.

Broeders krijgt dan de kans om enkele teleurstellingen door te spoelen, want op de voorbije kampioenschappen kon de polsstokspringer de hoge verwachtingen niet inlossen.



Vorige zomer werd hij op het WK in Eugene elfde en voorlaatste in de finale, een maand later sneuvelde hij op het EK in München verrassend in de kwalificaties. Ook dit jaar ontgoochelde hij met een achtste plaats op het EK indoor in Istanbul.