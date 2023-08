Belgische aflossingsploeg naar finale 4x400 meter gemengd, Vanderelst uitgeschakeld in reeksen 1.500 meter

clock 14:57 14 uur 57. Tot vanavond! De vierde en laatste reeks van de 1.500 meter is afgelopen. Grote verrassingen vielen daarin niet te noteren. Daarmee komt er een einde aan de eerste ochtendsessie op de WK. We onthouden dat de Belgische aflossingsploeg zich overtuigend wist te plaatsen voor de finale van de 4x400 meter mixed relay. Elise Vanderelst verging het minder goed, zij ging er kansloos uit in de reeksen van de 1.500 meter. Noor Vidts staat na de 100 meter horden en het hoogspringen op de zesde plaats in de zevenkamp. Vanavond zijn we weer op de afspraak, het programma begint dan om 19 uur met de reeksen van de 1.500 meter bij de mannen. . Tot vanavond! De vierde en laatste reeks van de 1.500 meter is afgelopen. Grote verrassingen vielen daarin niet te noteren.



Daarmee komt er een einde aan de eerste ochtendsessie op de WK. We onthouden dat de Belgische aflossingsploeg zich overtuigend wist te plaatsen voor de finale van de 4x400 meter mixed relay.



Elise Vanderelst verging het minder goed, zij ging er kansloos uit in de reeksen van de 1.500 meter. Noor Vidts staat na de 100 meter horden en het hoogspringen op de zesde plaats in de zevenkamp.



Vanavond zijn we weer op de afspraak, het programma begint dan om 19 uur met de reeksen van de 1.500 meter bij de mannen.

clock 14:45 14 uur 45. Vanderelst: "Dit geeft weinig vertrouwen". Vanderelst: "Dit geeft weinig vertrouwen"

clock 14:44 14 uur 44. Ik ben verbaasd door het tegenvallende resultaat. We hadden op training gewerkt op tempowisselingen, maar het duurt duidelijk nog even voor ik de vruchten kan plukken van de trainerswissel. Dit geeft natuurlijk weinig vertrouwen. Elise Vanderelst. Ik ben verbaasd door het tegenvallende resultaat. We hadden op training gewerkt op tempowisselingen, maar het duurt duidelijk nog even voor ik de vruchten kan plukken van de trainerswissel. Dit geeft natuurlijk weinig vertrouwen. Elise Vanderelst

clock 14:35 14 uur 35. Vanderelst kansloos uitgeschakeld op de 1.500 meter. Vanderelst kansloos uitgeschakeld op de 1.500 meter

clock 14:31 14 uur 31. Vanderelst kansloos uitgeschakeld. Geen halve finaleplaats voor Elise Vanderelst. Ze probeert in de tweede reeks van de 1.500 meter lang mee te gaan in de tred van de koplopers, maar moet afhaken bij de versnelling in de laatste ronde. Ze wordt uiteindelijk laatste in 4'11"55. De winst is voor Faith Kipyegon in 4'02"62. Ook Welteji, Healy, Sabbatini, Courtney-Bryant en Guerrero gaan naar de halve finales. . Vanderelst kansloos uitgeschakeld Geen halve finaleplaats voor Elise Vanderelst. Ze probeert in de tweede reeks van de 1.500 meter lang mee te gaan in de tred van de koplopers, maar moet afhaken bij de versnelling in de laatste ronde. Ze wordt uiteindelijk laatste in 4'11"55.



De winst is voor Faith Kipyegon in 4'02"62. Ook Welteji, Healy, Sabbatini, Courtney-Bryant en Guerrero gaan naar de halve finales.

clock 14:18 14 uur 18. Hassan met de vingers in de neus. Sifan Hassan loopt op dit WK zowel de 1.500 meter, de 5.000 meter als de 10.000 meter. De Nederlandse begint alvast uitstekend met winst in de eerste reeks van de 1.500 meter. Ze trekt in de laatste rechte lijn nog stevig door en finisht in 4'02"92. Ook Muir, Hiltz, Jebitok, Caldwell en Tanaka stoten door naar de halve finales. . Hassan met de vingers in de neus Sifan Hassan loopt op dit WK zowel de 1.500 meter, de 5.000 meter als de 10.000 meter. De Nederlandse begint alvast uitstekend met winst in de eerste reeks van de 1.500 meter. Ze trekt in de laatste rechte lijn nog stevig door en finisht in 4'02"92.



Ook Muir, Hiltz, Jebitok, Caldwell en Tanaka stoten door naar de halve finales.

clock 14:17 14 uur 17. Stoot Vanderelst door naar de halve finales? Elise Vanderelst komt straks in actie in de tweede reeks van de 1.500 meter. Voor een plek in de halve finales moet ze bij de top zes van haar reeks eindigen. De regerend Europees indoorkampioene hoopt beter te doen dan vorige zomer. Zowel op het WK in Eugene, als op het EK in München strandde ze toen in de reeksen. Vanderelst loopt in dezelfde reeks als Faith Kipyegon, dé topfavoriete voor goud. De Keniaanse verbeterde begin juni op de Diamond League-meeting van Firenze het 8 jaar oude wereldrecord van Genzebe Dibaba. Met 3'49"11 dook ze als eerste vrouw ooit onder de 3’50” op de 1.500 meter. Een week later scherpte de tweevoudig olympisch- en wereldkampioene in Parijs ook het wereldrecord op de 5.000 meter aan en vorige maand verpulverde ze in Monaco ook het wereldrecord op de mijl. . Stoot Vanderelst door naar de halve finales? Elise Vanderelst komt straks in actie in de tweede reeks van de 1.500 meter. Voor een plek in de halve finales moet ze bij de top zes van haar reeks eindigen. De regerend Europees indoorkampioene hoopt beter te doen dan vorige zomer. Zowel op het WK in Eugene, als op het EK in München strandde ze toen in de reeksen.



Vanderelst loopt in dezelfde reeks als Faith Kipyegon, dé topfavoriete voor goud. De Keniaanse verbeterde begin juni op de Diamond League-meeting van Firenze het 8 jaar oude wereldrecord van Genzebe Dibaba. Met 3'49"11 dook ze als eerste vrouw ooit onder de 3’50” op de 1.500 meter.



Een week later scherpte de tweevoudig olympisch- en wereldkampioene in Parijs ook het wereldrecord op de 5.000 meter aan en vorige maand verpulverde ze in Monaco ook het wereldrecord op de mijl.

clock 13:55 13 uur 55. Polen opgevist voor finale 4x400 meter gemengd. Polen wordt als negende team toegevoegd aan de finale van de 4x400 meter mixed relay. Het land had een klacht ingediend, omdat hun slotloopster bij de wissel gehinderd werd door de val van een Duitse atleet. Polen werd uiteindelijk laatste in hun reeks. Het protest werd ontvankelijk verklaard en dus krijgt de Belgische ploeg er vanavond met de olympische kampioen van Tokio een pittige concurrent bij. . Polen opgevist voor finale 4x400 meter gemengd Polen wordt als negende team toegevoegd aan de finale van de 4x400 meter mixed relay. Het land had een klacht ingediend, omdat hun slotloopster bij de wissel gehinderd werd door de val van een Duitse atleet. Polen werd uiteindelijk laatste in hun reeks.



Het protest werd ontvankelijk verklaard en dus krijgt de Belgische ploeg er vanavond met de olympische kampioen van Tokio een pittige concurrent bij.

clock 13:37 13 uur 37. Voorronde 100 meter. We krijgen al een voorproefje op de 100 meter bij de mannen. Op de grote namen is het wachten tot de reeksen vanavond, nu mogen de mindere goden aan de bak in de voorronde. . Voorronde 100 meter We krijgen al een voorproefje op de 100 meter bij de mannen. Op de grote namen is het wachten tot de reeksen vanavond, nu mogen de mindere goden aan de bak in de voorronde.

clock 13:34 13 uur 34. Verspringen zonder Mihambo. De strijd voor een plek in de finale van het verspringen bij de vrouwen is geopend. Een strijd zonder Malaika Mihambo, die zowel in 2019 als 2022 de wereldtitel pakte en tussendoor ook Olympisch kampioene werd in Tokio. De Duitse moet geblesseerd afhaken voor dit WK en dat opent perspectieven voor de concurrentie. . Verspringen zonder Mihambo De strijd voor een plek in de finale van het verspringen bij de vrouwen is geopend. Een strijd zonder Malaika Mihambo, die zowel in 2019 als 2022 de wereldtitel pakte en tussendoor ook Olympisch kampioene werd in Tokio.



De Duitse moet geblesseerd afhaken voor dit WK en dat opent perspectieven voor de concurrentie.

clock 13:25 13 uur 25. Zesde wereldtitel op een rij voor Pawel Fajdek? De kwalificaties in het hamerslingeren zijn intussen bezig en wie hamerslingeren zegt, zegt Pawel Fajdek. De Pool veroverde in 2013 zijn eerste wereldtitel en voegde daar de voorbije jaren nog 4 keer goud aan toe. Enkel op de Olympische Spelen van Tokio werd zijn dominantie doorbroken, toen moest hij goud aan landgenoot en huidig nummer één Wojciech Nowicki laten en vrede nemen met brons. Morgenavond weten we of er een zesde wereldtitel bijkomt voor Fajdek. Zes keer WK-goud pakken op één onderdeel, daar slaagde enkel polsstokspringer Sergej Boebka in tussen 1983 en 1997. . Zesde wereldtitel op een rij voor Pawel Fajdek? De kwalificaties in het hamerslingeren zijn intussen bezig en wie hamerslingeren zegt, zegt Pawel Fajdek. De Pool veroverde in 2013 zijn eerste wereldtitel en voegde daar de voorbije jaren nog 4 keer goud aan toe.



Enkel op de Olympische Spelen van Tokio werd zijn dominantie doorbroken, toen moest hij goud aan landgenoot en huidig nummer één Wojciech Nowicki laten en vrede nemen met brons.



Morgenavond weten we of er een zesde wereldtitel bijkomt voor Fajdek. Zes keer WK-goud pakken op één onderdeel, daar slaagde enkel polsstokspringer Sergej Boebka in tussen 1983 en 1997.

clock 13:17 13 uur 17. Geen verrassingen op de 3.000 meter steeple. Alle toppers stoten door, het zal een heel boeiende finale worden. Eline Berings. Geen verrassingen op de 3.000 meter steeple. Alle toppers stoten door, het zal een heel boeiende finale worden. Eline Berings

clock 13:14 13 uur 14. Girma is op de afspraak. Wereldrecordhouder Lamecha Girma lost de verwachtingen in in de laatste reeks van de 3.000 meter steeple. De Ethiopiër wint in 8'15"89. Ook Beamish, Bett, Miura en Sundström hebben een ticket voor de finale te pakken. . Girma is op de afspraak Wereldrecordhouder Lamecha Girma lost de verwachtingen in in de laatste reeks van de 3.000 meter steeple. De Ethiopiër wint in 8'15"89. Ook Beamish, Bett, Miura en Sundström hebben een ticket voor de finale te pakken.

clock 13:08 De eerste titel op dit WK ging naar Alvaro Martin op de 20 km snelwandelen:. 13 uur 08. De eerste titel op dit WK ging naar Alvaro Martin op de 20 km snelwandelen:

clock 12:59 12 uur 59. Geen problemen voor El Bakkali. Een tumultueuze tweede reeks op de 3.000 meter steeple, met enkele valpartijen. Titelverdediger Soufiane El Bakkali blijft uit het gewoel en gunt de winst aan Kenneth Rooks. Ook Jhinaoui, Kibiwot en Chemutai stoten door naar de finale. . Geen problemen voor El Bakkali Een tumultueuze tweede reeks op de 3.000 meter steeple, met enkele valpartijen. Titelverdediger Soufiane El Bakkali blijft uit het gewoel en gunt de winst aan Kenneth Rooks. Ook Jhinaoui, Kibiwot en Chemutai stoten door naar de finale.

clock 12:53 12 uur 53. Geen finale voor Awotunde in het kogelstoten. Toch één grote verrassing in de kwalificaties van het kogelstoten. Josh Awotunde, de Amerikaan die op het vorige WK nog brons pakte, is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale. . Geen finale voor Awotunde in het kogelstoten Toch één grote verrassing in de kwalificaties van het kogelstoten. Josh Awotunde, de Amerikaan die op het vorige WK nog brons pakte, is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale.

clock 12:51 12 uur 51. Imke Vervaet: "Met minder dan een finale waren we niet tevreden geweest". Imke Vervaet: "Met minder dan een finale waren we niet tevreden geweest"

clock 12:51 12 uur 51. Camille Laus: "Heel tevreden, we hebben een mooie tijd gelopen". Camille Laus: "Heel tevreden, we hebben een mooie tijd gelopen"

clock 12:44 12 uur 44. Wale wint eerste reeks 3.000 meter steeple. De Ethiopiër Getnet Wale wint de eerste reeks van de 3.000 meter steeple in 8'19"99. Ook Desgagnés, Koech, Arce en Aoki stoten rechtstreeks door naar de finale. Geen beste verliezende tijden die opgevist worden op dit nummer en dat zorgde meteen voor een spannende ontknoping. . Wale wint eerste reeks 3.000 meter steeple De Ethiopiër Getnet Wale wint de eerste reeks van de 3.000 meter steeple in 8'19"99. Ook Desgagnés, Koech, Arce en Aoki stoten rechtstreeks door naar de finale. Geen beste verliezende tijden die opgevist worden op dit nummer en dat zorgde meteen voor een spannende ontknoping.