Amerikaan Harman wint met The Open zijn eerste major, Thomas Detry is knap 13e

Winst voor Harman, sterke Detry en Pieters in vrije val. De Amerikaan Brian Harman heeft The Open gewonnen. Harman won zijn eerste major in zijn carrière met ruim verschil. Hij had zondag aan het clubhuis van de Royal Liverpool Golf Club een voorsprong van 6 slagen op het kwartet Kim, Rahm, Straka en Day. Thomas Detry kan terugblikken op een sterk toernooi, met een 13e plaats. De Belg kwam zondag binnen in 71 slagen, evenveel als de par van de baan. Na 4 dagen telde Detry daarmee 3 slagen onder par. Voor Thomas Pieters was het geen al te beste slotdag. Hij verloor nog 30 plaatsen na een dramatische dag, waarin hij rond kwam met 9 slagen boven par. Pieters sloeg 6 bogey's en 2 dubbele bogey's, tegenover 1 birdie.



Detry schiet omhoog, Pieters blijft hangen. Thomas Detry doet het elke dag beter op The Open, met vandaag een ronde van 67 slagen op zijn scorekaart. Detry was goed voor maar liefst 8 birdies (-1 op de hole), maar liet ook 4 bogeys (+1 op de hole) optekenen. Hij klimt met zijn goeie prestatie van de 30e naar de gedeelde 11e plaats. Thomas Pieters had minder succes, want zijn kaart van de dag liet evenveel birdies als bogeys zien, namelijk 5. Met een rondje op het gemiddelde van de baan zakt hij van de 30e naar de 41e plaats. De Amerikaan Brian Harman ligt nog altijd in poleposition om voor het eerst in zijn carrière een major te winnen. Harman heeft 5 slagen voorsprong op zijn landgenoot Cameron Young, maar hij moet misschien het meest opletten voor de Spanjaard Jon Rahm. Die laatste ging rond in 63 slagen, een record voor de lange geschiedenis van 'moving day' op The Open.



Pieters zakt licht, Detry rukt op. Na de tweede ronde van het Open Championship staan Thomas Pieters en Thomas Detry op een gedeelde 30e plaats. Beide Belgen hebben 143 slagen, één over par, achter hun naam. Pieters was na een eerste ronde in 70 slagen nog negentiende, maar had er vrijdag drie meer nodig op de Royal Liverpool golfbaan in het Engelse Hoylake. Detry maakte dankzij een tweede ronde in 69 slagen een sprong van liefst zestig plaatsen. Donderdag was hij met 74 slagen pas 89e. De Belgische golfers doen het elf slagen minder goed dan de Amerikaan Brian Harman, die met een ronde in 65 de leidersplaats greep en al vijf slagen voorsprong heeft op de nummer twee, de Engelsman Tommy Fleetwood.

Pieters gaat goed van start. Thomas Pieters kan terugblikken op een prima 1e dag op de Royal Liverpool Golf Club. Onze landgenoot prijkt na het eerste rondje van 18 holes op een gedeelde 19e plaats. Pieters had donderdag 70 slagen nodig, eentje minder dan de par van de baan. Hij sloeg birdies op hole 5 en hole 14 en zelfs een eagle op hole 15 (par 5). Op hole 18 moest hij een bogey op zijn scorekaart schrijven, nadat hij eerder op hole 16 ook al een dubbele bogey had moeten incasseren. Met een score van -1 volgt Pieters op 4 slagen van een leiderstrio, waarvan de Zuid-Afrikaanse amateur Christo Lamprecht de meest verrassende naam is. Thomas Detry verging het donderdag minder goed. Hij haalde het clubhuis met 74 slagen. Detry sloeg wel 3 birdies, maar ook 4 bogey's en 1 dubbele bogey. Na de 1e dag staat hij op een gedeelde 89e stek.



