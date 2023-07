WK zwemmen: Sjöström zorgt voor unicum, nieuw WR voor Australië en recordvrouw Ledecky boekt 6e wereldtitel op rij

clock 15:20 15 uur 20. Australië stelt eigen wereldrecord op gemengde 4x100m vrije slag scherper. Op de gemengde 4x100m vrije slag heeft Australië dan weer zijn eigen wereldrecord verbeterd. In de finale zetten Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Shayna Jack en Mollie O'Callaghan een tijd van 3 minuten 18 seconden en 83 honderdsten op de tabellen. Daarmee waren ze bijna twee seconden sneller dan de Verenigde Staten. Het brons was voor Groot-Brittannië. Het vorige wereldrecord (3:19.38) stond sinds juni vorig jaar al op naam van Australië. . Australië stelt eigen wereldrecord op gemengde 4x100m vrije slag scherper Op de gemengde 4x100m vrije slag heeft Australië dan weer zijn eigen wereldrecord verbeterd. In de finale zetten Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Shayna Jack en Mollie O'Callaghan een tijd van 3 minuten 18 seconden en 83 honderdsten op de tabellen. Daarmee waren ze bijna twee seconden sneller dan de Verenigde Staten. Het brons was voor Groot-Brittannië. Het vorige wereldrecord (3:19.38) stond sinds juni vorig jaar al op naam van Australië.



clock 15:10 15 uur 10. Recordvrouw Katie Ledecky boekt 6e wereldtitel op rij op 800m vrije slag. De Amerikaanse topzwemster Katie Ledecky heeft haar favorietenstatus op de 800 meter vrije slag helemaal waargemaakt. Ze won haar zesde wereldtitel op rij op het nummer. De langste zegereeks in de geschiedenis van het zwemmen. Ledecky ging er snel vandoor en won ruim voor de Chinese Li Bingjie, die meer dan vier seconden achterstand had, en de Australische Ariarne Titmus. De zesvoudig olympisch kampioene won in 8 minuten 8 seconden en 87 honderdsten. Voor Ledecky was het de zestiende individuele wereldtitel. Hiermee verbreekt ze het record van ene Michael Phelps, die vijftien wereldtitels behaalde.

clock 13:39 13 uur 39. Gaspard en Vermeiren out in halve finales. Florine Gaspard en Fleur Vermeiren zijn gestrand in de halve finales van de 50 meter schoolslag. Vermeiren en Gaspard hadden zich in de ochtendsessie met respectievelijk de 15e en 16e chrono geplaatst voor de halve finales en bezetten die plaatsjes ook in de halve finales, zij het in omgekeerde volgorde. Gaspard zwom met 30"67 de 15e tijd, waarmee ze 8 honderdsten sneller was dan deze ochtend. Vermeiren was met 31"26 ruim langzamer dan in de reeksen en tekende voor de 16e chrono. De Litouwse Ruta Meilutyte evenaarde in de halve finales het wereldrecord van de Italiaanse Benedetta Pilato: 29"30.



Vermeiren en Gaspard hadden zich in de ochtendsessie met respectievelijk de 15e en 16e chrono geplaatst voor de halve finales en bezetten die plaatsjes ook in de halve finales, zij het in omgekeerde volgorde.



Gaspard zwom met 30"67 de 15e tijd, waarmee ze 8 honderdsten sneller was dan deze ochtend. Vermeiren was met 31"26 ruim langzamer dan in de reeksen en tekende voor de 16e chrono.



De Litouwse Ruta Meilutyte evenaarde in de halve finales het wereldrecord van de Italiaanse Benedetta Pilato: 29"30.

clock 13:32 13 uur 32. Sjöström imponeert: goud én wereldrecord in enkele minuten tijd. Sarah Sjöström heeft een wereldrecord gezwommen in de halve finales van de 50 meter vrije slag. De Zweedse tikte aan na 23"61, waarmee ze 6 honderdsten sneller zwom dan haar eigen record uit 2017. Sjöström vestigde de nieuwe toptijd luttele minuten nadat ze zich voor de 5e keer op rij tot wereldkampioene gekroond had op de 50 meter vlinderslag. De 29-jarige zwemster heeft nu een gouden plak veroverd op 7 verschillende WK's. Dat heeft niemand haar ooit voorgedaan.



Sjöström vestigde de nieuwe toptijd luttele minuten nadat ze zich voor de 5e keer op rij tot wereldkampioene gekroond had op de 50 meter vlinderslag.



De 29-jarige zwemster heeft nu een gouden plak veroverd op 7 verschillende WK's. Dat heeft niemand haar ooit voorgedaan.

clock 04:50 04 uur 50. Vermeiren en Gaspard stoten door. Fleur Vermeiren en Florine Gaspard hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 50 meter schoolslag. Vermeiren eindigde in de reeksen op de 15e plaats in 30"73, Gaspard eindigde 16e in 30"75. De beste 16 gaan door naar de halve finales, die later op de dag gezwommen worden.



clock 03:55 03 uur 55. Exit Vanotterdijk op 50m vrij. Roos Vanotterdijk is er zaterdag op de voorlaatste dag van het WK niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Onze landgenote zette een tijd neer van 25"74, waarmee ze de 37e chrono van alle zwemsters liet optekenen. Enkel de beste 16 plaatsten zich voor de halve finales. Vanotterdijk sneuvelde dit WK ook in de reeksen van de 50m en de 100m rugslag en van de 100m vrije slag. Ze liet verstek gaan voor de vlinderslag omdat ze kampt met een pijnlijke schouder.



Onze landgenote zette een tijd neer van 25"74, waarmee ze de 37e chrono van alle zwemsters liet optekenen. Enkel de beste 16 plaatsten zich voor de halve finales.



Vanotterdijk sneuvelde dit WK ook in de reeksen van de 50m en de 100m rugslag en van de 100m vrije slag. Ze liet verstek gaan voor de vlinderslag omdat ze kampt met een pijnlijke schouder.