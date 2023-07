Records sneuvelen op WK zwemmen: WR voor Qin Haiyang en 35 jaar oud BR voor Alisée Pisane

clock 14:43 14 uur 43. Qin Haiyang wint 200 meter schoolslag met wereldrecord. Er blijven records sneuvelen op het WK Zwemmen in Fukuoka. De Chinees Qin Haiyang zwom bij de 200 meter schoolslag voor mannen naar de wereldtitel in 2'05"48. Haiyang behaalde zo een nieuw wereldrecord, hij was bijna een halve seconde sneller dan het vorige record van de Australiër Zac Stubblety-Cook. Stubblety-Cook werd overigens tweede, het brons was voor de Amerikaan Matt Fallon. . Qin Haiyang wint 200 meter schoolslag met wereldrecord Er blijven records sneuvelen op het WK Zwemmen in Fukuoka. De Chinees Qin Haiyang zwom bij de 200 meter schoolslag voor mannen naar de wereldtitel in 2'05"48.



Haiyang behaalde zo een nieuw wereldrecord, hij was bijna een halve seconde sneller dan het vorige record van de Australiër Zac Stubblety-Cook.



Stubblety-Cook werd overigens tweede, het brons was voor de Amerikaan Matt Fallon.

clock 13:38 13 uur 38. Mollie O'Callaghan pakt dubbel met goud op 100 meter vrije slag. Mollie O'Callaghan heeft het goud in de wacht gesleept op de 100 meter vrije slag. De 19-jarige Australische haalde het in 52"16 voor de Hongkongse Siobhan Haughey en de Nederlandse Marit Steenbergen. Ze volgt zichzelf op. O'Callaghan won woensdag ook al de 200 meter vrije slag in een wereldrecord en is de eerste zwemster die op een WK de dubbel pakt. Het is een erg succesvol WK voor de Australische, want ze won met haar land de 4x100 en de 4x200 meter vrije slag. . Mollie O'Callaghan pakt dubbel met goud op 100 meter vrije slag Mollie O'Callaghan heeft het goud in de wacht gesleept op de 100 meter vrije slag. De 19-jarige Australische haalde het in 52"16 voor de Hongkongse Siobhan Haughey en de Nederlandse Marit Steenbergen. Ze volgt zichzelf op.



O'Callaghan won woensdag ook al de 200 meter vrije slag in een wereldrecord en is de eerste zwemster die op een WK de dubbel pakt.



Het is een erg succesvol WK voor de Australische, want ze won met haar land de 4x100 en de 4x200 meter vrije slag.

clock 13:38 13 uur 38. WK zwemmen Australische Mollie O'Callaghan zwemt oudste wereldrecord van de tabellen tijdens WK

clock 06:25 06 uur 25. Pisane mag naar huis met Belgisch record. Alisée Pisane heeft vrijdagochtend de reeksen van de 800 meter vrije slag niet overleefd. In de 2e van 4 reeksen tikte de 20-jarige Belgisch aan na 8'32"52, waarmee ze de 14e tijd liet optekenen. Alleen de snelste 8 zwemsters plaatsten zich voor de finale. Toch kon er een glimlach af bij Pisane, want ze deed wel een flinke hap van het Belgisch record dat al sinds 1988 in handen was van Isabelle Arnould. Arnould zwom destijds 8'34"56 tijdens de Olympische Spelen van Seoul. De chrono van Arnould was het oudste Belgische record dat nog op de tabellen stond. Voor Alisée Pisane was de 800 meter vrije slag meteen het laatste wapenfeit op dit WK. Eerder deze week was onze landgenote ook gesneuveld in de reeksen van de 1.500 meter vrije slag. . Pisane mag naar huis met Belgisch record Alisée Pisane heeft vrijdagochtend de reeksen van de 800 meter vrije slag niet overleefd. In de 2e van 4 reeksen tikte de 20-jarige Belgisch aan na 8'32"52, waarmee ze de 14e tijd liet optekenen. Alleen de snelste 8 zwemsters plaatsten zich voor de finale.



Toch kon er een glimlach af bij Pisane, want ze deed wel een flinke hap van het Belgisch record dat al sinds 1988 in handen was van Isabelle Arnould.



Arnould zwom destijds 8'34"56 tijdens de Olympische Spelen van Seoul. De chrono van Arnould was het oudste Belgische record dat nog op de tabellen stond.



Voor Alisée Pisane was de 800 meter vrije slag meteen het laatste wapenfeit op dit WK. Eerder deze week was onze landgenote ook gesneuveld in de reeksen van de 1.500 meter vrije slag.