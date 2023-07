Indrukwekkende Jakob Ingebrigtsen loopt Europees record, Camille Laus verbetert pr op Diamond League

Een maand voor het WK atletiek in Boedapest raken de atleten steeds meer op toerental. Dat was te merken op de Diamond League-meeting in Chorzow, in Polen. Er werden 4 wereldjaarprestaties neergezet.

De prestatie van de dag kwam op naam van Jakob Ingebrigtsen. De Noor snelde op de 1.500 meter naar 3'27"14 en verbeterde daarbij zijn eigen Europees record. Die tijd was natuurlijk ook de beste tijd van het jaar én het wereldrecord van Hicham El Guerrouj (3'26"00) komt steeds meer in zicht.

"Ik focus altijd op mezelf in races en ik wou vandaag onder de 3'28" lopen. Dat is gelukt. Je kunt niet altijd met records in je gedachten zitten. Nu gaat mijn focus volledig op de voorbereiding op het WK", zei Ingebrigtsen.

Ook in het hoogspringen bij de mannen sneuvelde de beste wereldjaarprestatie. De Qatarees Mutaz Essa Barshim (foto onder) ging over 2,36 meter. Hij toonde zich net wat sterker dan zijn goeie vriend en mede-olympisch kampioen Gianmarco Tamberi.

In het hink-stap-springen bij de vrouwen lukte de Venozolaanse Yulimar Rojas een beste wereldjaarprestatie van 15,18 meter. De Japanse Haruka Kitaguchi zorgde voor een beste wereldjaarprestatie van 67,04 meter in het speerwerpen.