Gejuich voor Van Aert, laatste kunststukje (?) Sagan en regen: dit was de ploegenvoorstelling van de Tour

Wie het Baskenland zegt, zegt enthousiaste (en chauvinistische) wielerfans én regen. Beide sausjes werden rijkelijk over de ploegenpresentatie in Bilbao gegoten.



Elke renner die is geboren in het Baskenland of die ook maar enige prestatie in de regio heeft geleverd, werd als een volksheld onthaald.



Wie dat nog niet heeft gedaan - zoals Mathieu van der Poel - werd fijntjes aan het roemrijke verleden herinnerd, bijvoorbeeld door te verwijzen naar de zeges van vader Adrie of grootvader Raymond Poulidor in het Baskenland.



Ook de Baskische wielerhelden van weleer werden opgevoerd. Vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain mocht zelfs op het podium zijn zegje komen doen.



Maar de echte sterren waren natuurlijk de renners van nu. Bahrain Victorious mocht zich als eerste komen presenteren. Zij bleven - letterlijk - stilstaan bij het overlijden van hun ploegmaat Gino Mäder.

Daarna volgden de andere ploegen elkaar in ijltempo op, afgewisseld met een muzikaal intermezzo of een kleurrijke dansgroep. Topploegen UAE, met Tadej Pogacar, en Jumbo-Visma, met een populaire Wout van Aert en met titelverdediger Jonas Vingegaard werden tot op het laatst bewaard.



Met een lokale vrouwengroep als afsluiter werd als afsluiter de brug geslagen naar de Tour de France Femmes, die op de slotdag van de Tour bij de mannen van start gaat. Nu is het enkel nog aftellen naar de start in Bilbao op zaterdag.