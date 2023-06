Europese Spelen: badmintonners Julien Carraggi en Lianne Tan naar kwartfinales

clock 16:13 16 uur 13. Lianne Tan: "Ben naar hier gekomen om vooral te genieten". Lianne Tan: "Ben naar hier gekomen om vooral te genieten"

We zitten in een olympisch jaar en dus moet je het hele jaar punten sprokkelen, maar deze Europese Spelen zijn toch heel belangrijk richting Parijs. De kwalificatieperiode is nog maar twee maanden bezig maar het gaat goed. Hier al minstens een kwartfinale halen is goed voor de punten. Lianne Tan (badminton).

Lianne Tan ook door naar kwartfinales badminton. Lianne Tan (BWF 45) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het badmintontoernooi. De 32-jarige Limburgse, al jaren de Belgische nummer een, rekende in haar achtste finale met 2-0 (21-14 en 21-8) af met de Tsjechische Tereza Svabikova (BWF 105). Haar volgende opponente is de winnares van de partij tussen de Zwitserse Jenjira Stadelmann (BWF 77) en de Azerbeidzjaanse Keisha Fatimah Az Zahra (BWF 114).

Haar volgende opponente is de winnares van de partij tussen de Zwitserse Jenjira Stadelmann (BWF 77) en de Azerbeidzjaanse Keisha Fatimah Az Zahra (BWF 114).



Julien Carraggi: "Van kwartfinale had ik alleen maar kunnen dromen".

Ik stond bijna de hele wedstrijd achter. Ik heb mijn sterkste mentale spel bovengehaald. Ik zei tegen mezelf dat zolang het laatste punt niet was gespeeld, ik niet had verloren. Nu wordt het sowieso moeilijk, maar alles is mogelijk. Julien Carraggi (badminton).

Badmintonner Julien Carraggi redt matchpunten en staat in de kwartfinale. Julien Carraggi (BWF 71) kroop door het oog van de naald in zijn achtste finale van het badmintontoernooi. Tegen de Noor Markus Barth (BWF 202) redde hij twee wedstrijdpunten. Carraggi moest tijdens de derde set de hele tijd achtervolgen. Hij werkte bij 18-20 twee matchpunten weg en trok uiteindelijk met 23-21 aan het langste eind. Hij zakte na het laatste punt door de knieën en er volgde een luide vreugdekreet in de Jaskolka Arena in Tarnow. In de kwartfinales staat Carraggi vrijdag tegenover de Fransman Toma Junior Popov, het derde reekshoofd (BWF 28) en vorig jaar goed voor EK-brons. Op deze Europese Spelen geldt het badmintontoernooi als een EK en het telt eveneens mee voor de olympische puntenranking richting Parijs.

Op deze Europese Spelen geldt het badmintontoernooi als een EK en het telt eveneens mee voor de olympische puntenranking richting Parijs.

Belgische floretschermers gaan er in kwartfinales uit tegen Frankrijk. Het Belgische mannenteam in het floretschermen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. In de kwartfinales tegen Frankrijk verloren ze met 45-38. De Belgische ploeg bestaat uit Stef Van Campenhout, maandag nog goed voor brons in de individuele floretcompetitie, Mathieu Nijs en Stef De Greef. De Belgen spelen later op de dag nog twee klassementswedstrijden om hun eindnotering te bepalen.



Belgische degenschermsters eindigen op 17e plaats in teamcompetitie. Het Belgische vrouwenteam in het degenschermen eindigt op de zeventiende plaats. De Belgen verloren in de eerste ronde met 45-35 van Litouwen. Aube Vandingenen, Anne Bultynck en Solane Beken verdedigden de Belgische kleuren in de Tauron Arena in Krakau. De Belgische mannen in het floretschermen zijn intussen bezig aan hun kwartfinale tegen Frankrijk.



Europese Spelen En garde! Belgisch schermen hoopt op Olympische Spelen ondanks politieke spelletjes

Ik had niet het beste gevoel. Maar de halve finale is weer een heel andere wedstrijd. Ik moet bij de eerste 10 eindigen om de finale te bereiken. Dat is mijn ambitie en daarna is alles mogelijk. Gabriel De Coster.