De Tribune looft verdediging van Belgian Cats: "Veel scherper dit EK, zo win je titels"

Wat was er precies anders? "Er werd veel sneller geroteerd wanneer iemand geklopt werd door zijn aanvaller. Dat was ongelooflijk scherp. Die defensieve afspraken waren heel zichtbaar. Daar waren de speelsters duidelijk op gedrild."

"Die was veel agressiever dan de afgelopen jaren en dat is de verdienste van assistent-coach Jill lorent. Zij heeft zich op die verdediging gefocust", vertelt Xhäet in De Tribune.

De Belgische aanvalsmachine draaide dit EK op volle toeren, zeker in de groepsfase en in de kwartfinale tegen Servië. Maar Dennis Xhaët looft ook de ijzersterke verdediging van de Belgian Cats dit toernooi.

Toch kreeg Spanje in de finale opvallend veel open shots. "Daar zat de communicatie inderdaad niet goed bij momenten", stelde ook Xhaët vast. "Maar ze hebben hun verdediging wel op tijd weer aangescherpt. Daar heb ik ongelooflijk veel bewondering voor."

Een sterke verdediging is de basis van alles in basketbal. "Het is een oud cliché, maar het klopt wel: met je aanval win je wedstrijden, maar met je verdediging win je titels. De defense was de ruggengraat van de Belgian Cats en daar was alles op gebouwd."