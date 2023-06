Uitgekookt Spanje heeft abonnement op EK-goud: "Op belangrijke momenten kan het iets extra's"

In hun allereerste EK-finale nemen de Belgian Cats het vanavond op tegen het ervaren Spanje, viervoudig Europees kampioen. Wie moeten we straks in de gaten houden en wat is de sleutel voor succes voor de Belgen? Sporza legde zijn oor te luister bij Pascal Meurs, professioneel basketbalcoach in Valencia. Geen Belg die de Spanjaarden beter kent. "De Cats zijn licht favoriet, maar als er één team België kan verslaan, dan is het Spanje", klinkt het.

Spanje in 3 cijfers

FIBA-ranking: 4

Europe ranking: 1

Beste EK-resultaat: 1e (1993, 2013, 2017, 2019)

Dé basketbalnatie van Europa

Neen, makkelijk wordt het zeker niet zondagavond voor de Belgian Cats. Dat is wel duidelijk wanneer we naar bovenstaande cijfers kijken. Waar de Belgen pas voor het eerst komen piepen in een EK-finale is dit voor de Spanjaarden eigenlijk gewoon vaste prik. Spanje is al jaren dé basketbalgrootmacht in Europa. Het veroverde 3 van zijn 4 Europese titels in het voorbije decennium. In totaal heeft Spanje al 10 EK-medailles: 4x goud, 1x zilver en 5x brons. Vorig jaar lieten de Spaanse vrouwen op het internationale toneel een zeldzame steek vallen door naast de kwalificatie voor het WK te grijpen, maar met een finaleplaats op dit EK zijn de Spanjaarden weer terug van nooit weggeweest.

"Spanje is een team dat niet panikeert"

Spanje finalist dus, alweer. Toch werd er begin dit toernooi even getwijfeld aan de Spaanse dames, die zich in hun 1e groepsmatch lieten ringeloren door Letland. "Maar Spanje is een typische toernooiploeg, die groeit in het toernooi", weet Pascal Meurs. De Belgische coach is al enkele jaren professioneel aan de slag in Spanje, niemand beter geplaatst dus om het Spaanse team te fileren. "Het is een team dat niet panikeert, ook niet na die verrassende nederlaag tegen Letland. Spanje bulkt van de ervaring, zeker op de guardpositie met speelsters als Dominguez en Ouviña."

Spanje kan heel diep roteren, zonder te verzwakken. Pascal Meurs

Ook een vat vol ervaring: de 33-jarige forward Alba Torrens, een van de beste Europese speelsters aller tijden. In de halve finale tegen Hongarije was zij nog goed voor maar liefst 27 punten. "Dat was misschien wel haar beste match van de laatste twee jaar", glimlacht Meurs. "Zij is een speelster die er altijd staat op het juiste moment, al betwijfel ik of zij 24 uur na die halve finale opnieuw dat niveau zal halen." Maar dat hoeft ook geen drama te zijn voor Spanje, meent Meurs. "Tegen Hongarije maakte Torrens er 27, maar in de finale kan dat net zo goed iemand anders zijn. Of worden de scores verdeeld over de hele ploeg. Spanje is een team dat heel diep kan roteren, zonder te verzwakken. Toch een verschil met België."



Opletten voor Raquel Carrera: "Ontzettend talent"

Een brede kern, met veel kwaliteit. Dat is de grote kracht van de Spanjaarden. Maar Pascal Meurs pikt er toch nog één speelster uit om in de gaten te houden, eentje die hij maar al te goed kent van bij Valencia: de 21-jarige Raquel Carrera. "Ze kan ook op positie 4 en 5 spelen, net zoals Emma Meesseman, alleen is ze een stuk jonger", vertelt Meurs. "Het is een speelster die geen angst lijkt te hebben op belangrijke momenten. Ze heeft zelfs al bewezen dat ze net op die momenten nog een stap vooruit zet." De Belgische coach zal Carrera zondagavond nauwlettend in de gaten houden. "Ik verwacht heel veel van haar in de finale. Ik denk dat zij een sleutelrol gaat spelen. Het is een ontzettend talent, die ik ook dagelijks met de glimlach zie trainen. Dat zij zo geniet van het spelletje, is haar grote kracht." Meurs waarschuwt de Belgen ook voor Laura Gil van Salamanca, de toekomstige ploeg van Antonia Delaere. "Zij staat een geweldig EK te spelen", weet onze landgenoot.

Raquel Carrera is een ontzettend talent, een speelster die geen angst lijkt te hebben op belangrijke momenten. Pascal Meurs

Raquel Carrera is een van de steunpilaren van dit Spaanse team.

"België is licht favoriet"

België mag vanavond dus een uitgekookt Spanje verwachten. Toch geeft Pascal Meurs de Belgian Cats een licht voordeel. "Op basis van het spel dat ze tot nu toe gebracht hebben, zijn de Cats voor mij licht favoriet", aldus de Belgische coach, die daarbij wel een kanttekening plaatst. "België leunt wel heel fel op zijn eerste 5 à 6 speelsters. Als het tegen Frankrijk nog misgelopen was, dan was dat alleen maar omdat Emma Meesseman 38 minuten gespeeld had en op het einde steendood zat. Dat vind ik toch bijzonder gevaarlijk." "Tegen Frankrijk is België wel heel krampachtig omgegaan met zijn vervangingen. Dat baart met wel een beetje zorgen. Anderzijds: wat de Belgische starting five dit EK getoond heeft, is het beste basketbal dat we dit toernooi gezien hebben."

De Belgian Cats moeten op de belangrijke momenten naar Emma Meesseman gaan, zonder te forceren. Pascal Meurs

Wat is de sleutel tot succes voor de Belgian Cats tegen Spanje? "Die driepunters blijven binnen schieten en op de belangrijke momenten naar Meesseman gaan, zonder haar te nadrukkelijk op te zoeken. Niet forceren, maar vanuit de flow van de aanval." "Ook een groot verschil met de vorige toernooien vind ik de Belgische verdediging. Die is een stuk sterker geworden. Het is ook vanuit die sterke verdediging dat een aantal speelsters meer vertrouwen heeft in aanval." Meurs verwacht hoe dan ook een spannende finale. "Als de Cats kunnen spelen zoals in de 1e helft tegen Frankrijk zijn ze licht favoriet. Maar Spanje is echt een team dat op belangrijke momenten nog iets extra's kan. Als er één ploeg is die dit België kan kloppen, dan is het Spanje", waarschuwt hij de Cats.