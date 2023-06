Stéphane Demol is een naam als een klok. Twee legendarische momenten van een toen 20-jarige voetballer hebben daarvoor gezorgd. 6 mei 1986 in Brugge: testwedstrijden moeten over de titel beslissen en Anderlecht dreigt de titel aan Club te moeten laten. Maar Demol zorgt voor een paars-wit delirium. Een maand later op het WK in Mexico volgt moment 2: "Daar se, Demol! Demol!". Zo vertelde De Saedeleer het en zo zit het in ons collectief geheugen. Maar waarom is het bij deze momenten gebleven?