Wout van Aert werd vanmiddag in Herzele Belgisch kampioen tijdrijden. Het verwachte duel met Remco Evenepoel kregen we na een snelle schuiver van die laatste nooit te zien. "Ik ben blij dat je rechtop bent gebleven", vertelde Sarah De Bie, partner van de winnaar, na de finish. Van Aert polste zelf naar de val van zijn concurrent. "Het was redelijk hard, ja. Hij is vooral hard geschoven", was het antwoord.