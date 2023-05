Giants-coach Skelin ziet bui al hangen in titelplay-offs:"Het is simpel: Oostende was beter"

Gisteren was er de 3e wedstrijd van de best-of-five om de Belgische basketbaltitel in de Lotto Arena in Antwerpen. Met een 70-87-zege en overtuigend basketbal pakte Oostende een stevige optie op de titel. De Kroatische coaches Dario Gjergja en Ivica Skelin denken er elk het hunne van.

Brulboei Gjergja: "We moeten kalm blijven"

Gjergja zag zijn team uitstekend beginnen: 16-32 na het eerste kwart. "Het begin was schitterend: 32 punten, beter kan bijna niet. In het begin van het tweede kwart kwamen de Giants sterk terug tot 2 punten. Gelukkig sloten we de eerste helft af met 8 punten voorsprong." Waarom ze hun voorsprong niet sneller konden uitbouwen, was voor Gjerga duidelijk: "De sterke Giants onder de ring, Marinkovic of Upshaw, hebben het ons bij momenten echt moeilijk gemaakt. We lieten te veel makkelijke scores toe onder de ring." In het 3e kwart mepte Oostende de Giants uiteindelijk genadeloos tegen het canvas. Het beperkte de thuisploeg tot amper 6 puntjes en daar zetten de bezoekers zelf 22 punten tegenover: "Van het derde kwart ben ik héél tevreden. We speelden de bal goed rond en hadden meer geduld aan de bal."

Voor mij is het 0-0, we mogen morgen niet gaan zweven.

"In de drie finalematchen heb ik het Oostende gezien, dat ik wil zien. Een team met wilskracht, dat wil samenspelen, verantwoordelijkheid neemt en moeilijk te bespelen is. Dat wil ik ook morgen zien."

Nog één wedstrijd winnen en Oostende pakt de titel: "Voor mij is het 0-0, niets is veranderd. We mogen niet gaan zweven en moeten nederig en kalm blijven. We moeten met de juiste mentaliteit op het parket komen zoals in de laatste twee matchen."

Alleen over het einde van wedstrijd was Gjergja niet blij: "Die flow uit het derde kwart waren we de laatste 5 minuten volledig kwijt. De discipline was weg, we speelden overhaast en naïef. Maar oké, ik ben zeer gelukkig en trots op de jongens."

Dario Gjergja is tevreden over wat zijn team al in de finalematchen heeft laten zien.

Skelin: "Vinden momenteel geen oplossing voor complete spel van Oostende"

Giants-coach Ivica Skelin was redelijk duidelijk in zijn analyse: "Er is niets misgelopen, we verloren gewoon van een beter team. Ze speelden veel beter dan wij. We moeten hen daarmee feliciteren."



"Je kan eventueel analyseren waarom we verloren hebben: vermoeidheid, druk, het missen van elke spelers... Maar het is heel simpel: zij speelden beter basketbal dan wij. Ik wil geen excuses zoeken: ze scoorden shots die bij ons niet vielen, hun verdediging stond beter en hun buitenspelers hebben meer individuele kwaliteit."



Over Game 3 wist Skelin: "Ze controleerden vanaf het begin. Wij hadden agressiever moeten beginnen met meer focus. We deden op het begin een paar domme dingen, die ons zuur opbraken."

De Giants staan nu met de rug tegen muur en dat weet ook coach Skelin: "We hebben nu nog één wedstrijd waarin het moet gebeuren. We moeten alles geven. We gaan nooit opgeven. Maar het wordt moeilijk."

Op een eventuele 5e wedstrijd wil Skelin nog niet vooruitblikken: "Als je kijkt naar hoe we aan het spelen zijn, moet je kunnen toegeven dat zij veel meer ritme tonen dan wij. Zij hebben meer ervaring, spelen beter samen en we vinden voor het moment geen oplossingen voor het complete spel van Oostende."