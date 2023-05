Standard betreurt plotse vertrek van Deila: "Dachten tot gisteren dat we hem konden overtuigen te blijven"

clock 15:00 15 uur . Einde persconferentie. De persconferentie zit erop in Luik. Standard gaat voortaan voort zonder de Noor Ronny Deila. . Einde persconferentie De persconferentie zit erop in Luik. Standard gaat voortaan voort zonder de Noor Ronny Deila.

clock 14:52 14 uur 52. Het was de beste optie voor beide partijen om onze samenwerking op dit moment te beëindigen. Ik snap dat de timing gevoelig ligt voor de fans. Hoe zij zullen reageren op het vertrek, is niet aan ons om te bepalen. Pierre Locht, CEO Standard.

clock 14:49 14 uur 49. Ons project ontbrak geen ambitie. Niet dat we over 12 maanden meedingen voor de titel, maar Standard is op de goede weg. De dynamiek is hier erg positief. Pierre Locht, CEO Standard.

clock 14:49 14 uur 49. De ambitie volgend seizoen? Top 6. We willen absoluut play-off I spelen. Fergal Harkin, sportief directeur Standard.

clock 14:48 14 uur 48. Ronny gaf de fans hoop in de afgelopen 10 maanden. Hij bracht de club naar een betere positie. We moeten hem bedanken voor wat hij deed. Nu moeten we verder en een andere, betere coach aanstellen. Fergal Harkin, sportief directeur Standard.

clock 14:46 14 uur 46. Waarom zou een speler niet willen komen naar de grootste club van het land, die almaar beter wordt? Fergal Harkin, sportief directeur Standard.

clock 14:44 14 uur 44. Kijk ik uit naar de clash met Club Brugge volgend jaar? Ik kan niet wachten op alle mooie matchen. We willen nu vooral het seizoen mooi afsluiten. Dat verdienen onze fans. Fergal Harkin, sportief directeur Standard.

clock 14:43 14 uur 43. Het is niet zo dat we spelersvertrekken vrezen door Ronny zijn vertrek. Standard is opnieuw een groeiende club, waarvoor spelers willen spelen. Fergal Harkin, sportief directeur Standard.

clock 14:42 14 uur 42. De spelers vinden het jammer dat hun coach vertrekt, want de sfeer binnen de groep was goed. Meestal verlaat een trainer het schip wanneer het aan het zinken is, maar wij werken aan een standvastig project. De spelers hebben zo'n vertrek allemaal al eens meegemaakt, dus ze kunnen er wel mee om. Fergal Harkin, sportief directeur Standard.

clock 14:39 14 uur 39. Toen Ronny bij ons tekende, was hij het perfecte profiel voor onze club. Nu moeten we op zoek naar een andere, betere coach. Op professioneel niveau is hij te vroeg vertrokken. We hadden een project, een plan. Standard is de grootste club van het land met geweldige supporters, dus ik vind dat hij moest blijven. Tot gisteren leek dat ons te lukken. Fergal Harkin, sportief directeur Standard.

clock 14:37 14 uur 37. Ronny is steeds professioneel gebleven de afgelopen weken. Dat is nooit een probleem geweest. De timing is zoals ze is. Het is vooral jammer dat we hem moeten laten gaan. Pierre Locht, CEO van Standard.

clock 14:36 14 uur 36. Een trainer heeft de vrijheid om zich te engageren voor een project naar keuze. Dat is deel van zijn keuzevrijheid. Pierre Locht, CEO van Standard.

clock 14:35 14 uur 35. We weten niet hoe de gesprekken verlopen zijn langs de kant van Brugge. Ook niet wanneer ze allemaal plaatsvonden. Deila verlaat een grote club in België voor een andere grote club in België. De overstap is correct verlopen, maar we zijn wel teleurgesteld. Pierre Locht, CEO van Standard.

clock 14:34 14 uur 34. We kunnen niet voor Ronny Deila spreken over waarom hij die keuze maakte. Pierre Locht, CEO van Standard.

clock 14:33 14 uur 33. We betreuren het vertrek, maar dat is voetbal. Ons project blijft hetzelfde. Daar willen we hard aan blijven werken. Pierre Locht, CEO van Standard.

clock 14:33 14 uur 33. Ons doel was altijd om hem te overtuigen om bij ons te blijven. We hebben het maximum gedaan de laatste weken en dagen om hem te overtuigen van ons project. Maar het is een keuze die Deila moest maken. Dat heeft hij gisteren gedaan. Pierre Locht, CEO van Standard.

clock 14:32 14 uur 32. We zijn teleurgesteld dat Ronny Deila de overstap maakt naar Club Brugge. Gisteren heeft Brugge contact met ons opgenomen om de overstap te bewerkstelligen. Pierre Locht, CEO van Standard.