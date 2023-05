Auw! Deze owngoal in Litouwse beker komt extra hard aan

Een owngoal is altijd een pijnlijke affaire, voor de maker én voor zijn ploeg. Maar je hebt owngoals en owngoals. Stipe Vucur kon helemaal niets doen aan zijn exemplaar in de verloren bekerwedstrijd in Litouwen. De verdediger van Zalgiris Vilnius zag de bal helemaal niet komen, hij legde de 3-0-eindstand tegen Zalgiris Kaunas vast. En hield er nog wat extra pijn aan over. Bekijk de beelden.