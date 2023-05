BEKIJK: Zweedse tennisser slaat racket aan flarden op stoel van umpire en wordt uitgesloten

Zelfbeheersing. Het is een schone deugd, die bij tennisspeler Mikael Ymer (ATP 53) even nergens te bespeuren was. In de 1/8ste finale op het ATP-toernooi van Lyon raakte de Zweed in discussie met de scheidsrechter over een bal op de lijn en verloor niet veel later het spelletje. Daarop sloeg hij zijn racket in frieten op de stoel van de umpire. Ymer werd prompt gediskwalificeerd.