Oostenrijkse doelman laat tumor in teelbal verwijderen en mist match tegen België

Enkele dagen geleden ging Heinz Lindner onder het mes om een tumor in zijn linkertestikel te verwijderen. Vandaag laat het sluitstuk van FC Sion weten dat die operatie uitstekend verlopen is. "De kwaadaardige tumor werd gelukkig op tijd ontdekt en was nog niet uitgezaaid", schrijft Lindner op Instagram.

Lindner is niet de enige speler die in het afgelopen jaar tegen teelbalkanker moest vechten. Ook ex-Genk-speler Jean-Paul Boëtius en zijn ploegmaat Marco Richter (Hertha Berlijn), Timo Baumgartl (Union Berlin) en Sébastien Haller (Borussia Dortmund) kregen met de ziekte te maken.

Het seizoen van Lindner zit er nu wel al vervroegd op. De Oostenrijker stond de voorbije weken al niet meer onder de lat bij de Zwitserse hekkensluiter door een breuk in het middenhandsbeentje. Door de operatie aan zijn teelbal komt hij ook de rest van het seizoen niet meer in actie.

Dat betekent dat de Oostenrijkers niet met hun vaste keeper kunnen aantreden tegen de Rode Duivels. Op 17 juni spelen beide ploegen een EK-kwalificatiewedstrijd tegen elkaar. Momenteel staat Oostenrijk aan kop in groep F met zes punten. België, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft, volgt met drie punten.