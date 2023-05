BEKIJK: Jason Denayer laat de tijger in zich los in Dubai

Denayer voetbalde in zijn carrière bij Europese teams met naam en faam als Celtic Glasgow, Sunderland, Galatasaray en Olympique Lyon.



Einde contract bij de Franse topploeg in juni 2022 vond hij niet meteen onderdak in Europa, het Midden-Oosten bood een uitweg. Hij kwam dit seizoen in Dubai maar 11 keer in actie in competitie en beker en verloor ook zijn plek bij België. Maar hij leerde alvast wel een nieuwe cultuur kennen. Zijn contract loopt volgende maand af.



Collega-voetballers volgen Denayers avonturen in de woestijn. Alexis Saelemaekers vindt zijn trip met de tijger alvast te gek.