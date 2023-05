53 punten van Jokic volstaan niet tegen Phoenix, Harden houdt Philadelphia in leven

Phoenix heeft de 2-0-kloof met Denver in de best-of-7 helemaal gedicht. De 2 teams lieten elkaar afgelopen nacht nauwelijks los in de score. Van de bezoekende kant leverde Jokic een indrukwekkende match af.



Met 53 punten, 11 assists en 4 rebounds zorgde hij bijna op zijn eentje voor de helft van de bezoekende punten. Maar de vedetten van de thuisploeg, Devin Booker en Kevin Durant, gingen de strijd aan en maakten elk 36 punten.



Een halve minuut voor het einde verloor Jokic de bal bij 3 punten achter. De Suns maakten hun vrijworpen af en boekten een kostbare zege.



In het Oosten maakte ook Philadelphia er tegen Boston 2-2 van. De 76'ers wonnen het vierde duel na een overtime met 116-115. James "The Beard" Harden nam de thuisploeg bij de hand met 42 punten, kersvers MVP Joel Embiid was goed voor 34 punten. Bij de bezoekers uit Boston was Jayson Tatum de topschutter met 24 punten, naast 18 rebounds.



Philadelphia had een ruime voorsprong in de 1e helft, ging met 9 punten de rust in en stond in het 3e quarter 16 punten voor. Maar een 4-17-eindspurt zorgde nog voor een ommekeer. De Celtics kwamen op voorsprong, maar Harden maakte gelijk én zorgde in de verlenging voor de overwinning met een driepunter op 19 seconden van het einde.



Even moest de Sixers het nog uitzweten, want Marcus Smarts' driepunter ging binnen, maar was enkele tienden van een seconde na de buzzer uit zijn handen vertrokken.



