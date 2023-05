Anderlecht grijpt naast brons na thriller tegen Benfica in Champions League futsal

clock 18:45 18 uur 45. Geen brons voor RSCA na thriller. Met een 7-1-pandoering tegen Sporting had Anderlecht vrijdag nog naast een finaleplek in de Champions League gegrepen. Met Benfica troffen de Brusselaars zondag opnieuw een Portugese topploeg in de strijd om het brons. Benfica begon uitstekend, met een vroeg doelpunt van Chiskala. Maar RSCA weerde zich kranig en wilde niet opnieuw over zich heen laten lopen. Grello maakte in minuut 17 gelijk met een knappe vrije trap. Paars-wit leefde opnieuw op hoop, maar na een weggever van Diogo klom Benfica via opnieuw Chiskala na de rust weer op voorsprong. De foutenlast bleef te hoog bij Anderlecht, via Nunes en Arthur werd het zo al snel 4-1. RSCA bleef op de tegenaanval zoeken naar een goaltje en uitgerekend doelman Roncaglio vond de netten met een weergaloze pegel. Wat later kon Grello na een knappe combinatie zelfs de aansluitingstreffer nog scoren. In een razend spannend slot kwam Anderlecht nog enkele keren dicht bij de gelijkmaker, maar tot vijf keer toe werd het doelkader geraakt. Het bleef bij 4-3. RSCA eindigt zo als vierde in deze Champions League en ziet zijn geweldige Europese campagne niet bekroond. Hoe dan ook is de vierde plaats een geweldig resultaat. . Geen brons voor RSCA na thriller Met een 7-1-pandoering tegen Sporting had Anderlecht vrijdag nog naast een finaleplek in de Champions League gegrepen. Met Benfica troffen de Brusselaars zondag opnieuw een Portugese topploeg in de strijd om het brons.



Benfica begon uitstekend, met een vroeg doelpunt van Chiskala. Maar RSCA weerde zich kranig en wilde niet opnieuw over zich heen laten lopen. Grello maakte in minuut 17 gelijk met een knappe vrije trap.



Paars-wit leefde opnieuw op hoop, maar na een weggever van Diogo klom Benfica via opnieuw Chiskala na de rust weer op voorsprong. De foutenlast bleef te hoog bij Anderlecht, via Nunes en Arthur werd het zo al snel 4-1.



RSCA bleef op de tegenaanval zoeken naar een goaltje en uitgerekend doelman Roncaglio vond de netten met een weergaloze pegel. Wat later kon Grello na een knappe combinatie zelfs de aansluitingstreffer nog scoren.



In een razend spannend slot kwam Anderlecht nog enkele keren dicht bij de gelijkmaker, maar tot vijf keer toe werd het doelkader geraakt. Het bleef bij 4-3.



RSCA eindigt zo als vierde in deze Champions League en ziet zijn geweldige Europese campagne niet bekroond. Hoe dan ook is de vierde plaats een geweldig resultaat.

clock 19:24 19 uur 24. Einde: Sporting naar de finale! Er bestond eigenlijk na 3 minuten al weinig twijfel over, maar nu is het officieel: Sporting plaatst zich voor de finale van de Champions League, net als vorig jaar.



Toen verloor Sporting tegen Barcelona, dat dit seizoen in de vorige ronde werd uitgeschakeld door Anderlecht. Maar RSCA haalde zelden het niveau van die confrontatie. Vooral in de beginfase was het opendeurdag.



Na dat dramatische eerste kwart werd het evenwicht wel een klein beetje hersteld, maar ook omdat Sporting dat toeliet. In de 2e helft viel er dan toch een goaltje voor Anderlecht, dat zich zal moeten herpakken als het zondag nog met eremetaal naar huis wil gaan.

clock 19:17 19 uur 17. 7-1. Toch nog eens een goaltje voor Sporting, nog maar eens na een intrap. Neves wordt bereikt en diens schot wijkt af op ploegmaat Erick.

clock 19:17 19 uur 17. Eerredder voor Anderlecht: 6-1. Terwijl de 7-0 aan de overkant op de lat strandt, kan Anderlecht meteen erna met een klein beetje meeval dan toch ook eens scoren. Jelovcic met de 6-1.

clock 18:51 18 uur 51. Rust: 6-0 voor Sporting. Anderlecht is er uiteindelijk in geslaagd om de schade in het tweede deel van de eerste te beperken, maar dat gebeurde ook bij de gratie van Sporting. Voor de rest waren het 20 pijnlijke minuten voor iedereen met een paars-wit hart.

clock 18:34 18 uur 34. De schade loopt op: 6-0! Anderlecht probeert met een challenge (hands buiten het doelgebied) iets tegen te kunnen doen, maar dat protest wordt weggewuifd. Niet veel later is het aan de andere kant weer kassa, een goal van Erick.

clock 18:19 18 uur 19. Pijnlijk! pijnlijk! De laatste sprankeltjes hoop zijn nu wel helemaal weg. Opnieuw een goal na een intrap, deze keer van Neves. Het staat 5-0 en Sporting heeft al 5 verschillende doelpuntenmakers op het bord.

clock 18:15 18 uur 15. Anderlecht wordt overklast: 4-0! Als dit zo voortgaat, zullen we aan een telraam niet genoeg hebben. Invaller Edu werkt de bal deze keer zelf in doel. Bij Sporting lijken ze na amper 5 minuten al een feestje te bouwen.

clock 18:10 18 uur 10. 3-0 voor Sporting! De droom is een ware nachtmerrie aan het worden voor Anderlecht, een afstraffing loert om de hoek. Alex Merlim kan de ruimte vinden voor een schot en hij laat Roncaglio kansloos achter. De coach van Anderlecht moet nu al een time-out opsouperen.

clock 18:07 18 uur 07. 2-0 voor Sporting! En de nachtmerrie duurt voort. Opnieuw staan ze bij Anderlecht te slapen bij een intrap. Deze keer is het Tomas Paço die - met een licht afgeweken schot - kan afwerken.



Tussen de twee goals door had Anderlecht ook al eens komen dreigen, met een schot van Grello op de lat.

clock 18:05 18 uur 05. 1-0 voor Sporting! Slechte start voor Anderlecht, want Sporting komt na een dikke minuut al op voorsprong. Bij een snelle intrap laat paars-wit zich verrassen, Cavinato is het snelst op de bal en scoort meteen.

clock 18:01 18 uur 01. Aftrap. We kunnen er stilaan aan beginnen. Bij Anderlecht is er gekozen voor het vijftal Roncaglio, Tomic, Rescia, Jelovcic en Grello.

