NBA: Kampioen Golden State recht de rug, refs eisen hoofdrol op in Brooklyn

In de 1e ronde van de play-offs in de NBA heeft titelverdediger Golden State een broodnodige overwinning behaald tegen Sacramento. Phoenix won voor de 2e keer van de LA Clippers, Philadelphia kan de 2e ronde al ruiken na een 3e zege tegen Brooklyn.

Golden State had zijn eerste 2 wedstrijden tegen Sacramento verloren en miste in zijn 1e thuismatch bovendien Draymond Green, die 1 duel geschorst werd nadat hij in de vorige wedstrijd op de borstkas van Domantas Sabonis was gaan staan. Maar in een kolkend Chase Center in San Francisco toonden de Warriors hun strijdershart, uiteraard met Stephen Curry als exponent. De guard was de topschutter met 36 punten en dirigeerde Golden State zo naar een 114-97-overwinning. Ploegmaat Kevon Looney had ook een cruciaal aandeel in de zege. De center plukte 20 rebounds, waarvan 9 in aanval. Bij de bezoekers flirtte De'Aaron Fox met een triple-double: 26 punten, 10 rebounds en 9 assist. Zondag spelen de Warriors en de Kings weer tegen elkaar, opnieuw in San Francisco. (lees voort onder de video)

Gehavende Clippers verkopen hun huid duur

Nog in de Western Conference leidt Phoenix in de serie tegen de LA Clippers met 2-1 na een 124-129-overwinning in Los Angeles. De thuisploeg mist al een poosje de geblesseerde Paul George en tot overmaat van ramp moest ook Kawhi Leonard verstek laten gaan voor game 3. De forward blesseerde zich in de 1e match en verbeet de pijn nog in de vorige wedstrijd, maar bleef donderdag uit voorzorg aan de kant. Zonder sterkhouders George en Leonard kwamen de Clippers toch nog verrassend sterk voor de dag. Norman Powell maakte 42 punten en Russell Westbrook was goed voor 30 punten en 11 assists, maar het waren wel de Suns die het laatste woord hadden. Devin Booker was onstopbaar met 45 punten en Kevin Durant deed er nog 28 punten bij. "De wedstrijden waarin de tegenstander een belangrijke speler mist zijn altijd link, want de rest van de ploeg speelt dan met het mes tussen de tanden. Daar waren we goed op voorbereid", aldus Booker. Zaterdag staan de Clippers en de Suns weer tegenover elkaar, opnieuw in Los Angeles. (lees voort onder de foto)

Bitsige confrontatie tussen Brooklyn en Philadelphia

In de Eastern Conference staat Philadelphia op één zege van de 2e ronde na hun 3e overwinning tegen Brooklyn in evenveel wedstrijden. De Sixers haalden het donderdag met 97-102 op het veld van de Nets, in een partij waarin de scheidsrechter een hoofdrol vertolkten met enkele discutabele beslissingen. Vroeg in de wedstrijd ontsnapte Joel Embiid al aan een uitsluiting toen hij op de grond lag en Brooklyn-speler Nic Claxton tussen de benen stampte. (lees voort onder de video)

Diezelfde Claxton werd in het 4e quarter bovendien zelf uitgesloten nadat hij gedunkt had over Embiid. Claxton ging de center van de Sixers kort even treiteren en bekocht dat met een uitsluiting. (lees voort onder de video)

Datzelfde lot was ook James Harden al overkomen eerder in de wedstrijd. De guard van Philadelphia mocht in het 3e quarter gaan douchen voor een vermeende flagrante overtreding op Royce O'Neale. Harden kreeg in eerste instantie een aanvallende fout toen zijn arm O'Neale leek te raken op een plaats waar een man dat niet zo graag heeft. Na het bekijken van de beelden besloten de refs om Harden uit te sluiten. "Onaanvaardbaar", foeterde Harden na de wedstrijd. "Ik ben geen vuile speler. Het is de 1e keer dat ik uitgesloten word. Ik raakte hem niet in zijn edele delen. Dit was gewoon een normale basketbalfase wanneer iemand zo op je huid staat te verdedigen." Maar ook zonder Harden konden de Sixers dus winnen. Philadelphia heeft nog één zege nodig om door te stoten naar de 2e ronde.

De uitslagen van donderdag:

Brooklyn - Philadelphia 97-102

Golden State - Sacramento 114-97

LA Clippers - Phoenix 124-129