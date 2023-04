F1-rijder Charles Leclerc kampt met opdringerige fans: "Kom a.u.b. niet naar mijn huis"

Charles Leclerc beleeft niet de beste periode uit zijn carrière. De 25-jarige Formule 1-rijder moest zijn bolide dit seizoen al twee keer vroegtijdig aan de kant zetten. Daarnaast kampt hij nu ook met fans die zich richting zijn appartement begeven.



"De afgelopen maanden is mijn huisadres op de een of andere manier openbaar geworden. Wat ertoe leidt dat mensen zich onder mijn appartement verzamelen, bij mij aanbellen en om foto's en handtekeningen vragen," schrijft Leclerc op Instagram.



"Hoewel ik er altijd graag voor u ben en ik uw steun echt waardeer, respecteer alstublieft mijn privacy en kom niet naar mijn huis."



"Ik zal zeker voor iedereen stoppen als jullie me op straat of op het circuit zien, maar ik kom niet naar beneden als jullie mijn huis bezoeken. Er is een grens die niet overschreden mag worden", sloot de Formule 1-coureur af.



Hoe het adres van Leclerc publiek werd gemaakt, is voorlopig nog niet duidelijk.