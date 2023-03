Schandaal in Spanje: gevecht tussen politie en Peruaanse nationale ploeg, "twee spelers opgepakt"

Een vrienschappelijke match wordt het sowieso niet meer. In Madrid kwam het gisterenavond tot een confrontatie tussen de Spaanse politie en de Peruaanse nationale ploeg, die vandaag normaal tegen Marokko oefent. Op beelden is te zien hoe meerdere spelers slaags geraken met agenten. Twee internationals zitten volgens lokale media zelfs in hechtenis.