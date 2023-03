Kleber bezorgt Mavs zege tegen Lakers op buzzer, Vucevic haalt verwoestend uit

Lakers verliezen on the buzzer

Een alles-of-nietsdriepunter van Maxi Kleber besliste het duel in Los Angeles tussen de Lakers en de Dallas Mavericks. Hij bezorgde de Mavericks een 110-111-zege. De Lakers moesten het doen zonder LeBron James door een enkelblessure. Anthony Davis probeerde dat verlies op te vangen met 26 punten, maar moest zijn meerdere erkennen in Kyrie Irving van Dallas. Het woelwater was goed voor 38 punten.

Vucevic haalt verwoestend uit tegen Timberwolves

Na twee nederlagen wonnen de Chicago Bulls met 139-131 tegen Minnesota Timberwolves. Al had de thuisploeg daar twee verlengingen voor nodig. De zege is belangrijk voor Chicago, want de ploeg schuift op naar plaats tien in het Oosten.

Hét moment van de wedstrijd kwam er in de twee verlenging. Nikola Vucevic pakte op een belangrijk moment uit met een monsterlijke dunk.