Belgian Cat Maxuella Lisowa-Mbaka zet haar carrière voort in Italië

Het contract van de Belgian Cat bij de Israëlische club Elitzur Ramla liep af, nadat ze uitgeschakeld werden in de kwartfinales van de Eurocup. Onze landgenote kwam er in 12 wedstrijden gemiddeld tot 8,3 punten, 5,3 rebounds en 2,7 assists in 26 minuten.



Lisowa-Mbaka was vorig seizoen actief voor de Belgische topclub Castors Braine, waar ze sinds 2017 speelde, en Fribourg in Zwitserland.



Le Murra Lucca staat 12e in Italië, op 14 clubs, na 24 speeldagen. Het zal om zijn behoud moeten vechten langs de play-downs.