Emotionele avond in LA: shirt van Pau Gasol hangt nu naast dat van boezemvriend Kobe Bryant

Niet toevallig vond de ceremonie plaats tijdens de rust van de wedstrijd tegen Memphis, de club waar Pau Gasol zijn eerste 7 NBA-jaren sleet. De Spanjaard had bij de Grizzlies al zijn klasse getoond, maar drukte pas écht zijn stempel op de NBA-geschiedenis bij de LA Lakers.

Tussen 2008 en 2016 was de 2,16m grote center de ideale "partner in crime" voor superster Kobe Bryant. Samen wonnen ze 2 NBA titels, in 2009 en 2010, en de twee ontwikkelden in die jaren een innige vriendschap.

Gasols aandeel in die succesjaren van de LA Lakers was zo groot dat zijn shirt met rugnummer 16 nu uit roulatie genomen is. Dinsdagavond werd het truitje, in het bijzijn van Gasols familie en de weduwe van Kobe Bryant, in de nok van de Crypto.com Arena gehesen.