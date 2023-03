Keeperstrainer Red Flames over de droomtransfer van Nicky Evrard: "Fantastisch voor haar én ons"

"Ik wist wel dat er iets in de lucht hing", grijnst Jan Van Steenberghe, haar keeperstrainer bij de Red Flames. "Dit is een hele mooie transfer voor haar. En tijdens het EK heeft ze ook bewezen dat ze het niveau aankan."

Voor de doelvrouw is de transfer naar een absolute topclub in Europa niet één maar meerdere stappen vooruit.

Concurrentiestrijd

"Nicky heeft bewezen dat ze onder druk kan presteren", klinkt het bij de ex-doelman van onder meer Anderlecht. "Ze is links- en rechtsvoetig waardoor ze al beter begint mee te voetballen. Maar ze kan in alle facetten nog beter worden als de uitdagingen op training groter zijn."

Bij Chelsea zal Evrard haar plekje onder de lat wel niet cadeau krijgen. De concurrentiestrijd in Londen is een pak groter dan bij OH Leuven, waar niemand aan haar status van nummer één twijfelt.

"Ze zal zich in alle rust kunnen klaarstomen en wordt niet meteen in het diepe gegooid. De andere topspeelsters komen er volgend seizoen pas na een drietal weken bij (na een vakantiebreak na het WK, red.), dus dan is ze al geacclimatiseerd."

Flames in het buitenland

Dat er met Evrard een nieuwe Flame de stap naar het buitenland zet, is volgens Van Steenberghe alleen maar toe te juichen.

Hij had in zijn keepersanalyse aan bondscoach Ives Serneels al aangegeven dat een stap hogerop voor de doelvrouw nodig was.



"Nicky zou volgens mij beter evolueren mocht ze op een hoger niveau gaan trainen in een superprofessionele omgeving. Die stap heeft ze nu gezet en wij zullen daar met de Red Flames ook van profiteren."

Opvallend: na de transfer van Evrard spelen nu alle drie de Belgische keepsters in het buitenland.

"Lisa Lichtfus is eerste doelvrouw geworden bij Dijon in Frankrijk en Diede Lemey speelt na haar avontuur in Italië in Nederland. Je ziet dat het atletisch vermogen en de technische kwaliteiten alleen maar omhoog gaan."

"Dat is exact we met de Flames proberen te bereiken", concludeert Van Steenberghe. "Dat iedereen op een zo hoog mogelijk niveau kan evolueren. Zo is deze generatie gekomen waar ze nu staan."