EK indoor: Watrin pakt ZILVER op de 400 meter, Crestan snelt autoritair naar de 800m-finale

De Belgische medailleteller staat na drie dagen op drie op het EK indooratletiek in Istanbul. Na het goud en brons voor Nafi Thiam en Noor Vidts in de vijfkamp knalde Julien Watrin vandaag in de finale van de 400 meter naar zilver. Ook Eliott Crestan scheerde hoge toppen, hij plaatste zich overtuigend voor de finale van de 800 meter en kan op de slotdag zomaar voor een vierde Belgische medaille zorgen.

Watrin schittert met zilveren race op de 400m

De finale van de 400 meter begon met een Belgische domper door het geblesseerd afhaken van Alexander Doom, maar Julien Watrin maakte er alsnog een absoluut hoogtepunt van. Bij het ingaan van de slotronde nestelde hij zich in derde positie. De Noorse wonderboy Karsten Warholm leek toen al gaan vliegen, maar Watrin hield wel de Zweed Carl Bengtström binnen schot. In de laatste rechte lijn trok Watrin alle registers open. Hij gaf de moegestreden Bengström het nakijken en pakte het zilver in een Belgisch record van 45"44. Watrin kwam zelfs nog akelig dicht bij de ongenaakbare Warholm. "Ik ben zelf onder de indruk van mijn prestatie, ik ben ontzettend tevreden. Met iemand als Warholm in de race was dit het hoogst haalbare. De chrono toont ook aan dat ik moeilijk beter had kunnen doen. Ik ben erin geslaagd om niet te veel energie te verspillen. In de laatste 20 meter kwam ik zelfs nog dicht bij Warholm. Ik wist niet goed wat er gebeurde. Dit is super, het is mijn tweede Europese finale en dan een medaille pakken is fantastisch."



"Of er nog iets in mijn benen zit voor de Belgian Tornados? Ik hoop het. Ik heb dit seizoen meer op volume getraind en dat helpt mij om beter te recuperen. Vorig jaar op het WK indoor in Belgrado heb ik ook veel wedstrijden gelopen en dat ging toen ook goed. Het zal dus wel lukken. We hebben ook een goede baan, baan zes."



Crestan autoritair naar finale 800 meter

Eerder op de avond zorgde ook Eliott Crestan al voor Belgisch succes in de halve finales van de 800 meter. Hij nestelde zich eerst in het spoor van de Italiaan Simone Barontini en dook uiteindelijk zelf als koploper de slotronde in.



Crestan hield overtuigend stand en liet zich in de laatste rechte lijn zelfs wat uitbollen. De winst liet hij aan de Spanjaard Adrian Ben, als tweede in 1'46"84 (een seizoensbeste) pakte hij overtuigend een rechtstreeks finaleticket.

"Ik ben heel tevreden, de finale halen was het doel. Morgen begint het pas echt, ik zal alles moeten geven en dan zien we wel. Ik loop hier mijn seizoensbeste, dus dat betekent dat mijn benen goed zijn en dat geeft vertrouwen. Ik hoop nog beter te kunnen doen." Crestan gelooft volop in zijn kansen in de finale. "Het is morgen een kampioenschapwedstrijd, dus het zal heel tactisch zijn. Vandaag heb ik de perfecte race gelopen. Morgen staat de teller bij iedereen weer op nul. Het is onmogelijk om te zeggen wie zal winnen. Iedereen maakt kans. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar."



Ceccarelli troeft Jacobs wéér af

De verrassing van de avond kwam op het slotnummer, de finale van de 60 meter bij de mannen. Vorige maand schrok Lamont Marcell Jacobs zich een hoedje toen hij op het Italiaanse indoorkampioenschap geklopt werd door de vrij onbekende 22-jarige Samuele Ceccarelli. In Istanbul deed de ex-karateka dat kunststukje nog eens over. Hij snelde naar goud in 6"48, Jacobs maakte de Italiaanse dominantie compleet als tweede in 6"50, een seizoensbeste. Het brons was voor de Zweed Henrik Larsson. Jacobs verdedigde in Istanbul zijn eerste van vier titels, de Italiaan is ook de Olympische en Europese kampioen op de 100 meter én regerend wereldkampioen op de 60 meter indoor.

In de finale van de 400 meter bij de vrouwen was het dan weer Oranje boven. Femke Bol loste daar de verwachtingen in. Een verbetering van haar wereldrecord (49"26) lukte niet, maar met 49"85 zette ze wel haar tweede tijd van het seizoen neer. Lieke Klaver zette de Nederlandse dominantie extra in de verf met zilver, het brons was voor de Poolse Anna Kielbasinska.

Belgen op zaterdag onderdeel/nummer Belg uur/uitslag polsstokspringen (m) kwalificaties Ben Broeders 2e (5,75m) 3.000 meter (m) reeksen Robin Hendrix 7e (7'51"32) reeksen John Heymans 7e (7'57"87) 60 meter horden (v) reeksen Anne Zagré 4e (8"13) 800 meter (m) halve finales Eliott Crestan 2e (1'46"84) 400 meter (m) finale Julien Watrin zilver (45"44)