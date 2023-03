EK indoor dag 3: Hendrix naar finale 3.000m, polsstokspringer Broeders pakt finaleticket en Zagré overleeft reeksen 60m horden

In de reeksen van de 3.000 meter hadden de Belgen twee ijzers in het vuur. John Heymans mocht de spits afbijten in de eerste halve finale. Heymans ging op een kilometer van het einde op kop sleuren, maar betaalde daar de prijs voor. In de slotronde zakte hij nog weg naar de zevende plek in 7'57"87, onvoldoende voor een plek in de finale.



Heymans was na afloop bijzonder ontgoocheld. "Dit is de eerste echt slechte race van mijn leven en is dus wel een klop. Ik moest wat meer achteraan de race blijven. Al was ik tot op 2 ronden van het einde wel goed bezig."

"Ik zat net tussen de 1e en de 2e baan, zodat mensen me langs de binnenbaan konden voorbijsteken en ik langs buiten kon gaan. Maar toen kwamen er 2 gasten langs buiten. Ik probeerde mee te glippen om te sprinten. Maar een stomme Zweed blokkeerde mij, voor ik het wist was ik te laat voor de eindspurt. Ik had de benen. Ik moest eigenlijk zonder problemen top 3 lopen."



Robin Hendrix verging het beter, al nam ook hij flink wat tempowerk voor zijn rekening in de tweede halve finale. Net als Heymans greep hij als zevende zo naast rechtstreekse kwalificatie, maar met de beste verliezende tijd (7'51"32) mocht hij wel naar de finale.

Hendrix koestert ambities voor de finale, die zondagavond afgewerkt wordt. "Het podium? Ik denk dat dat zeker mogelijk is. Ik denk dat een top 5 zeker mogelijk is, als ik een goede dag heb. Het is afwachten hoe ik die 2 keer lopen verteer."

"Er zijn nog heel sterke mannen, die ongeveer hetzelfde niveau hebben als ik. Het ligt dicht bij elkaar. Als er morgen een medaille uitkomt, zou dat super zijn en een van de bekroningen van mijn carrière. Maar ik ga rustig blijven en wil morgen slim lopen."