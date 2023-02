Damian Lillard beleeft recordavond in NBA: 71 punten én 13 driepunters

Met 71 punten evenaarde hij de recordscore van dit NBA-seizoen van Donovan Mitchell van Cleveland tegen Chicago op 2 januari.



Tot nu was 61 punten de topscore van Lillard, die hij 2 keer kon halen. Op iets minder dan 5 minuten van het einde was die kaap gerond met een 12e driepunter, ook al eentje beter dan zijn vorige record.



In de geschiedenis van de NBA deed alleen Klay Thompson (Golden State) beter met 14 driepunters in één duel in 2018, diens teammaat Stephen Curry (2016) en Chicago's Zach LaVine (2019) kwamen ook tot 13 bommen.



Lillard maakte de tijd niet eens vol: op 44 seconden van het einde kwam hij naar de kant met het op 7 na hoogste puntentotaal ooit in de NBA, gelijk met Mitchell, Elgin Baylor (1960) en David Robinson (1994).



Dé puntenkampioen is de legendarische Wilt Chamberlain, die op 2 maart 1962 100 punten maakte voor Philadelphia tegen New York.



"Ik geniet van die momenten in de wedstrijd waarbij je in aanvalsmodus gaat, wanneer je "hot" bent", legde Lillard uit. "Maar ik heb het moeilijker met alle zaken achteraf: moest ik extra opgewonden zijn, toen ik van het veld wandelde?"



Bij de rust verzamelde Lillard 41 punten en 8 driepunters. Bij het begin van het 4e quarter telde hij er 50. Hij eindigde met 22/38 tweepunters, 13/22 driepunters en 14/14 vrijworpen.