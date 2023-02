Back to LA: Russell Westbrook maakt gevoelige overstap van Lakers naar Clippers na contractontbinding in Utah

"Wat zijn meerwaarde zal zijn voor de LA Clippers? Geen idee, ik speel niet bij dat team", zegt LA Lakers-speler Anthony Davis over de overstap van Russell Westbrook.

De 34-jarige Westbrook ruilde eerder deze maand de Los Angeles Lakers voor Utah Jazz, maar die club besloot het miljoenencontract van de guard te ontbinden. De Clippers trokken aan zijn mouw, met succes.



"Russell is een van de meest explosieve en competitieve spelers in de NBA", zegt Clippers-voorzitter Lawrence Frank. "Hij heeft vele kwaliteiten waarmee hij het team kan versterken en hij deelt ons verlangen om een kampioenschap te winnen. We zijn in de wolken dat we hem mogen verwelkomen."



Twee keer werd hij topschutter van de competitie (2015, 2017) en er hangt olympisch goud (2012) in zijn prijzenkast. Westbrook is ook de nummer 1 op de ranglijst aller tijden qua triple-doubles (198). Toch kreeg Westbrook geregeld kritiek te verduren bij de Lakers over zijn spelniveau.

De ervaren rot verbetert zich wel in de stand. De Los Angeles Clippers staan voorlopig vierde in de Western Conference met 33 zeges en 28 nederlagen.

Al werden de Californiërs nog nooit kampioen en haalden ze sinds de oprichting van het team in 1970 zelfs nog nooit de finale.