BEKIJK: Recordman Ronaldo returns! Portugees doorbreekt met vierklapper mythische kaap van 500 doelpunten

Vier keer weerklonk er een "siiuuu" in het King Abdul Aziz-stadion.

Eindelijk. Na woelige beginweken in Saudi-Arabië, kon Cristiano Ronaldo er - zoals vanouds - nog eens zijn spitsenhartje ophalen. De Portugees scoorde in zijn eerste drie wedstrijden slechts 1 doelpunt, maar krikte dat aantal tegen Al-Wehda in één ruk op tot vijf.

Ronaldo beukte zo - met zijn 61e hattrick - als eerste door het mythische plafond van de 500 competitiedoelpunten.

Het publiek sloot hem opnieuw volop in de armen. Het was een broodnodige overwinning voor titelkandidaat Al-Nassr, dat na zo opnieuw samen aan de leiding komt met concurrent Al Shabab.