Dag 1 EK piste: Hesters moet afvalling verlaten met 6e plaats, 9e plaats voor Bossuyt in scratch

clock 20:00 20 uur . einde dag 1. De eerste dag van het EK baanwielrennen is afgelopen. Morgen zijn we er weer. Dan komt Lotte Kopecky een eerste keer in actie: in de afvalwedstrijd. Graag tot dan!

Graag tot dan!

clock 20:00 20 uur . Europese titel voor de Nederlandse mannen in de Team Sprint.

clock 19:59 19 uur 59. Goud en brons voor Nederlandse sprinters. Harrie Lavreysen en zijn teammaats doen het weer. De Nederlanders veroveren het goud in de teamsprint. In de finale troeven ze de Britten af met meer dan een seconde. Het brons is voor Frankrijk. Bij de vrouwen wint wereldkampioen Duitsland voor Groot-Brittannië en Nederland.

Bij de vrouwen wint wereldkampioen Duitsland voor Groot-Brittannië en Nederland.

clock 19:35 19 uur 35. Duitse vrouwen pakken goud in de Team Sprint.

clock 19:27 19 uur 27. Vanavond staan er nog 2 finales op het programma in Grenchen. Zo meteen kijkt u naar de ontknoping van de teamsprint bij de mannen en de vrouwen.

clock 19:20 19 uur 20. Franse vrouwen mogen brons vergeten na foutje bij de start.

clock 19:13 19 uur 13. Jammer, hier zat meer in voor Jules Hesters. Hij kan dingen die een ander niet kan, maar zal daar een gezond evenwicht in moeten vinden. Renaat Schotte.

clock 19:13 19 uur 13.

clock 19:12 19 uur 12. Anticlimax voor Jules Hesters op de afvalling: jury bestraft de Belg en haalt hem uit de race.

clock 19:11 19 uur 11. goud voor Duitsland, Hesters 6e. De Duitse renner Tim Torn Teutenberg snelt naar winst in de afvalling. In de laatste sprint troeft hij de Portugees Oliveira af. Het brons gaat naar de Nederlander Heijnen. Jules Hesters wordt 6e.

Jules Hesters wordt 6e.

clock 19:10 19 uur 10. ook Viviani eruit. Ook wereldkampioen Elia Viviani eindigt niet in de medailles. De Italiaan eindigt als 5e.

clock 19:10 19 uur 10. Jules Hesters (m) begrijpt dat hij de koers moet verlaten.

clock 19:09 19 uur 09. diskwalificatie Hesters. Jules Hesters moet de piste toch verlaten. De Belgische pistier heeft een fout gemaakt volgens de jury. In een duel met de Nederlander Heijnen?

clock 19:08 19 uur 08. Hesters speelt met vuur. Dit was nipt voor Hesters. Hij moet de wedstrijd net niet verlaten, de Deen Hansen wel. Hij verliest met een banddikte van de Belg.

clock 19:07 19 uur 07. kwakje van Hesters. Jules Hesters deelt Rui Oliveira een kwakje uit. De Portugees maakt zich boos.

clock 19:07 19 uur 07. Hesters in top 10. We zijn halfweg de afvalling. Jules Hesters is een van de 10 overlevers.

clock 19:02 19 uur 02. Grenchen is Oudenaarde niet. Fred Wright, de nummer 7 van de Ronde van Vlaanderen, vliegt eruit.

clock 19:02 19 uur 02. Hesters comfortabel. 5 deelnemers hebben de piste moeten verlaten. Jules Hesters is een van de 15 overlevers. Hij blijft comfortabel rondjes draaien op de Tissot Velodrome.

clock 18:59 18 uur 59. start! De afvalwedstrijd is begonnen. 20 renners proberen zich op het podium te wringen.