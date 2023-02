Nog 36 te gaan: LeBron James heeft puntenrecord in de NBA nu echt binnen handbereik

Een overwinning zat er voor de LA Lakers vannacht niet in, ook al had New Orleans zijn vorige 10 wedstrijden verloren. Aan die reeks maakten de Pelicans een einde dankzij onder meer 35 punten van ex-Lakers-speler Brandon Ingram. Zo won New Orleans met 131-126.

Maar hét verhaal in de NBA dezer dagen blijft de recordjacht van LeBron James. De forward van de LA Lakers heeft met zijn 27 punten van vannacht nu echt de legendarische Kareem Abdul-Jabbar in het vizier.

James heeft nog 35 punten nodig om Abdul-Jabbar te evenaren als topschutter aller tijden in de NBA. De 38-jarige James zit nu aan 38.352 punten.

Komende week spelen de Lakers 2 keer voor eigen publiek. Dinsdag tegen Oklahoma City of donderdag tegen Milwaukee kan het al zover zijn. "Ik ben nu doodmoe, maar dinsdag zal ik klaar zijn", blikt James vooruit.